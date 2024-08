Donald Trump a mené une interview très attendue avec le milliardaire et entrepreneur Elon Musk sur sa plateforme de médias sociaux X lundi soir. La conversation, suivie par plus de 1,3 million de personnes à son apogée selon X, a vu le candidat républicain à la présidentielle discuter de l'attaque contre lui et de la guerre en Ukraine. Il a également critiqué le gouvernement américain actuel. L'événement a été retardé de plus de 40 minutes en raison de problèmes techniques empêchant de nombreux utilisateurs d'accéder au direct.

Musk loue Trump, Trump loue Poutine

Au début de la conversation, Musk a loué l'ancien président pour son courage lors de la tentative d'assassinat en juillet, lors de laquelle Trump a été touché par une balle à l'oreille. Le PDG de Tesla, qui avait exprimé son soutien à Trump après cet incident, a loué plusieurs fois l'ancien président pour sa résilience et son courage. Trump a annoncé qu'il retournerait à un meeting à Butler, en Pennsylvanie, le lieu de l'attaque, en octobre.

Plus tard, Trump a avancé des allégations non fondées, notamment que la Russie n'aurait pas attaqué l'Ukraine s'il était encore président. Il a loué des dirigeants autoritaires comme le président russe Vladimir Poutine et le président chinois Xi Jinping.

Au cours de la conversation, Trump a exprimé son mécontentement que la vice-présidente Kamala Harris serait la candidate démocrate pour l'élection présidentielle de novembre au lieu du président Joe Biden. Il a incorrectement qualifié cela de "coup d'État" et a affirmé que Harris n'avait pas donné d'interview depuis le début de cette "supercherie". Trump avait précédemment dépassé Biden dans de nombreux sondages dans les États clés qui décideront de l'élection le 5 novembre, mais il est maintenant en retard sur Harris dans certains de ces États.

Problèmes au début de l'interview

Les difficultés techniques ont retardé le début de l'interview, que Musk a attribuées à une attaque par déni de service distribué (DDoS) suspectée. "Il semble qu'il y ait une attaque DDoS massive sur X", a écrit Musk sur X. Les attaques DDoS sont des attaques informatiques visant à submerger les serveurs. Cependant, une telle attaque n'a pas encore été confirmée.

Avant l'interview, la Commission européenne avait mis en garde Musk contre les violations de la loi européenne contre la haine en ligne et l'incitation à la violence. Les règles du Digital Services Act (DSA) s'appliquent également à Musk lui-même en tant qu'utilisateur avec 190 millions d'abonnés, a souligné le commissaire européen à l'industrie Thierry Breton dans une lettre à Musk. Breton a explicitement fait référence aux récents troubles au Royaume-Uni, lors desquels Musk avait donné de l'ampleur à des publications d'extrémistes de droite.

Breton a souligné que les publications sur X étaient également accessibles aux utilisateurs de l'UE. Par conséquent, ils surveillaient les risques liés à la diffusion de publications qui "promeuvent la violence, la haine ou le racisme". Il a également fait référence au lien avec des événements politiques ou sociétaux dans le monde, "y compris les débats et les interviews dans le contexte des élections".

Malgré l'avertissement de la Commission européenne concernant les possibles violations de la loi sur la haine en ligne, Elon Musk a poursuivi l'interview, mettant en vedette Donald Trump. L'Union européenne a exprimé son inquiétude quant à la plateforme de Musk, X, permettant un contenu non contrôlé, notamment les louanges de Trump envers des dirigeants autoritaires comme Poutine et les accusations de "coup d'État" envers Harris.

Lire aussi: