- L'élite militaire engage des individus après une évaluation des menaces

Unité spécialisée de la police a arrêté un homme de 46 ans à Berlin, connu pour avoir déjà menacé quelqu'un avec une arme à feu. Agissant sur un mandat de perquisition délivré par un tribunal, les forces de l'ordre ont fait irruption dans son logement à Nikolassee. Selon les rapports, l'homme de 46 ans a riposté avec des coups de feu, ce qui a entraîné une riposte de la police, causant sa blessure mortelle, comme le confirment la police et le parquet en soirée. Une enquête pour homicide est en cours.

Plus tôt dans la journée, l'homme de 46 ans est soupçonné d'avoir menacé un homme de 49 ans sur un terrain de caravanes. Le communiqué indique : "L'homme s'est défendu avec succès contre l'agresseur et a contacté les autorités." L'homme de 49 ans n'a subi aucune blessure et a suivi l'homme de 46 ans, le voyant entrer dans un immeuble à appartements sur la Dreilindenstraße. Le suspect a refusé d'ouvrir la porte, contraignant les officiers à entrer de force dans l'appartement dans l'après-midi.

Un correspondant de l'agence dpa a entendu une série de bruits forts provenant de l'immeuble, qui ressemblaient à des coups de feu. Plusieurs ambulances et un hélicoptère de secours étaient présents sur les lieux.

Le complexe d'appartements est situé dans le district de Berlin de Steglitz-Zehlendorf, près du Wannsee. La zone est principalement composée de villas et de maisons individuelles. Le bâtiment où l'homme s'est réfugié est connu pour ses appartements sociaux. À côté se trouve une école primaire. Un résident a informé l'agence dpa qu'il y avait environ 100 studios dans l'immeuble.

L'unité spécialisée de la police est intervenue en raison du passé de l'homme de 46 ans, connu pour menacer des individus avec une arme à feu, comme l'a révélé la police. Après l'incident, la police devrait fournir des mises à jour sur leurs interactions avec l'individu faisant l'objet de l'enquête.

Lire aussi: