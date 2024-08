L'élimination des catégories III et V pourrait créer 67 000 emplois à temps plein

L'abolition des classes fiscales III et V pourrait entraîner la création de 67 000 emplois à temps plein, selon les experts de l'Institut Ifo de Munich. Une étude publiée vendredi a montré que d'autres réformes du système fiscal et de sécurité sociale ont le potentiel d'augmenter l'emploi. "Un potentiel d'emploi important reste inutilisé en raison d'incitations perverses, en particulier pour les femmes et les personnes âgées", ont critiqué les experts.

Le gouvernement fédéral a décidé d'abolir les classes fiscales III et V pour les couples mariés à la fin juillet. Cette réforme est considérée comme un remplacement de la célèbre "splitting" du mariage : à l'avenir, les conjoints seront imposés sur leur revenu individuel pour répartir plus équitablement la charge fiscale.

L'Institut Ifo préconise également d'autres changements. "Le système fiscal et parafiscal allemand peut être redessiné pour atténuer la pénurie de main-d'œuvre", a expliqué Volker Meier de l'Institut Ifo. Parmi les mesures possibles figurent le passage de la "splitting" du mariage à la "splitting" familiale, la fin de la cotisation gratuite des conjoints dans les assurances maladie et dépendance, et des déductions plus élevées pour le départ à la retraite anticipée.

Les experts voient également un potentiel dans l'extension de la garde d'enfants, en particulier dans les grandes villes de l'ouest où il y a pénurie de places en crèche. L'abolition de la pension à 63 est également mentionnée. Cependant, l'étude a montré que le plus grand coup de pouce à l'emploi viendrait de l'augmentation de l'âge légal de la retraite de 67 à 69 ans. Selon l'Institut Ifo, toutes ces réformes pourraient créer 1,2 million d'emplois à temps plein.

"Compte tenu du changement démographique et de la pénurie de main-d'œuvre, notre système fiscal et de sécurité sociale doit récompenser de manière cohérente l'emploi", a expliqué Meier. "Chaque incitation à l'emploi compte : que ce soit en entrant sur le marché du travail, en travaillant quelques heures de plus en temps partiel, ou en travaillant plus longtemps et de manière plus attractive vers la retraite - chaque heure de travail supplémentaire par semaine compte."

