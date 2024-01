L'élimination d'Arsenal en Europa League est une "honte", le club s'achemine vers une nouvelle crise

L'ancien défenseur, qui travaille aujourd'hui comme commentateur à la télévision, a déclaré qu'Arsenal avait l'air "perdu" lorsqu'il a été éliminé de la compétition par les Espagnols jeudi.

Arsenal avait perdu le match aller 2-1 et n'avait pas réussi à débloquer la situation lors du match retour qui s'était terminé sur un score de 0-0. Son équipe inexpérimentée a semblé à court d'idées et sa star Pierre-Emerick Aubameyang, qui s'est récemment remis du paludisme, a été un passager pendant une grande partie du match.

"Arsenal avait l'air perdu. Nous n'avons pas pu sortir et ils nous ont rendu nerveux. Nous n'avons pas vraiment pris de gants et nous ne nous sommes pas battus", a déclaré Keown sur BT Sport après le match.

Pour ne rien arranger, Villarreal est dirigé par Unai Emery, qui a été licencié par Arsenal et remplacé par Mikel Arteta.

L'actuel entraîneur, qui est encore en train d'apprendre son métier au plus haut niveau, est maintenant confronté à un examen minutieux, alors que l'équipe est actuellement 9e en Premier League et se dirige vers une saison sans football européen pour la première fois depuis 1996.

"C'est un travail énorme dans ce club de football. Son inexpérience (celle d'Arteta) lui a peut-être coûté cher", a ajouté Keown.

"Il est toujours manager, mais on avait l'impression qu'il s'agissait d'un plan de sauvetage et ses joueurs ne se sont pas montrés à la hauteur. Il a été dépassé par l'ancien manager, ce qui est un peu embarrassant".

Freddie Ljungberg, ancien joueur d'Arsenal, qui a brièvement assuré l'intérim au club en 2019, a déclaré qu'il espérait qu'Arteta conserverait son poste, mais qu'il était conscient de la pression qui pèse sur ceux qui doivent prendre la décision.

"C'est un jeune manager et j'espère qu'il restera", a-t-il déclaré sur BT Sport. "Mais, bien sûr, il n'est pas assez bon pour Arsenal et c'est aux propriétaires et à d'autres personnes au sein du club de prendre la décision.

LIRE : Manchester City se qualifie pour sa première finale de Ligue des champions

Pression sur les propriétaires

Après le match, Arteta - qui avait été le favori des supporters lors de sa prise de fonction en décembre 2019 - s'est dit "dévasté" par le résultat mais a insisté sur le fait qu'il pensait toujours qu'il était l'homme de la situation.

"Je ressens la pression tout le temps parce que je veux faire aussi bien que possible pour l'équipe, le soutien que j'ai et pour les fans", a-t-il déclaré après le match.

"Je pense que le travail de tout le monde est scruté à la loupe.

C'est un nouveau chapitre d'une saison tumultueuse pour Arsenal. Le club est parfois en mauvaise posture en championnat et la colère des supporters à l'égard de son propriétaire, Stan Kroenke, est largement répandue.

L'Américain est accusé de ne pas investir suffisamment d'argent dans l'équipe et, en fin de compte, de ne pas se soucier des performances de l'équipe sur le terrain.

Sa décision d'engager Arsenal dans la très controversée Super League a également provoqué des manifestations de supporters devant le stade.

Le PDG et fondateur de Spotify, Daniel Ek, a publiquement annoncé son désir de racheter Arsenal, assurant qu'il voulait ramener son club favori à la gloire.

Lire aussi:

Source: edition.cnn.com