L'élève Maresca de l'école Pep est chargé de déchiffrer l'énigme de milliards de dollars de Chelsea.

Au printemps 2022, un an seulement après leur victoire en Ligue des champions, Todd Boehly prend les rênes de FC Chelsea. Deux années tumultueuses plus tard, rares sont les officiels du club ou les analystes sportifs capables de compter avec précision le nombre de joueurs composant l'effectif de Chelsea. Un protégé de Pep Guardiola est attendu pour ramener le succès au milieu du chaos.

Suivre les changements de l'effectif est un défi. Il est difficile de savoir qui Chelsea achète, vend ou prête à un moment donné. Récemment, 42 joueurs avaient des contrats valides avec le club de Premier League. Certaines sources affirment qu'il y en a 43, mais João Félix, qui est sur le point de rejoindre Atlético Madrid pour 50 millions d'euros, ne rentre pas dans ce chiffre.

FC Chelsea lui-même tient sa propre comptabilité. Leur site internet liste 33 joueurs pour l'équipe première et 11 de plus en prêt, ce qui fait un total de 44. Cela inclut pas moins de 10 gardiens de but. Mais les absents notables sont Kepa Arrizabalaga et Romelu Lukaku.

"Où va-t-il trouver sa place ?"

Des images du gymnase bondé de Chelsea circulent en ligne, suscitant des blagues sur l'énorme effectif. Un bus de l'équipe sur quatre étages ou une réunion d'équipe où les joueurs sont empilés comme des pyramides humaines sont des mèmes courants. L'ancien international anglais et consultant télé Jamie Carragher demande : "Si João Félix vient aussi, où va-t-il trouver sa place ?" Et il insiste : "Je suis tout à fait sérieux."

Le chaos de l'effectif est l'œuvre de Todd Boehly. Il est déjà le principal actionnaire des Los Angeles Dodgers et des Los Angeles Lakers, et dirige le consortium Clearlake, qui a acquis Chelsea FC en 2022. Depuis, Boehly semble avoir signé au hasard 39 joueurs pour un total de plus de 1,3 milliard d'euros. Au passage, il a changé cinq fois d'entraîneur, Thomas Tuchel étant le premier à partir après avoir remporté la Ligue des champions.

Une seule victoire en pré-saison

Outre la gestion chaotique de l'effectif, les performances de Chelsea sur le terrain ont été décevantes ces derniers temps. Des entraîneurs comme José Mourinho, Carlo Ancelotti et Thomas Tuchel n'ont que rarement connu de tels résultats. La saison 22/23 s'est soldée par une décevante 12e place. L'année précédente, ils avaient réussi à se maintenir à la 6e place, mais l'entraîneur Mauricio Pochettino avait quand même dû partir.

Le nouvel entraîneur Enzo Maresca, qui a rejoint Chelsea pour 12 millions d'euros de Premier League newcomers Leicester City après le départ de Pochettino, doit maintenant gérer cette équipe XXL. Maresca a suscité de l'espoir au début de son mandat à Londres, mais le pré-saison a déjà laissé un goût amer. Un match nul 2-2 contre AFC Wrexham, club de troisième division, et une défaite 1-4 contre Celtic Glasgow sont survenus. En pré-saison, Chelsea n'a remporté qu'un seul match, une victoire 3-0 contre le club mexicain CF América.

Outre la recherche de succès sportif, Maresca doit également gérer l'effectif surdimensionné, ce qui entraîne des décisions difficiles. Lors du match d'ouverture de la saison 0:2 contre Manchester City, où il avait précédemment assisté Pep Guardiola, Maresca n'a même pas inclus le joueur de l'équipe nationale Raheem Sterling dans l'équipe du jour. Les gardiens Kepa (prêté Previously to Real Madrid) et Lukaku (prêté Previously to Inter Milan), ainsi que Axel Disasi (signé de Monaco pour 45 millions d'euros en 2023), pourraient également être sur le départ.

Du côté des arrivées, il n'y a pas de fin en vue. Chelsea a déjà signé 9 joueurs cet été, João Félix pouvant être le 10e. Il devrait signer un contrat de 6 ans avec une année supplémentaire en option. Il ne serait pas le seul à avoir un contrat aussi long. Cole Palmer, joueur de l'année précédente de la Premier League, a récemment prolongé son contrat jusqu'en 2033. Au total, 17 joueurs de l'effectif ont des contrats jusqu'en 2030 au moins.

"Chelsea doit cesser de signer des joueurs, et les joueurs doivent cesser de signer chez Chelsea", suggère l'ancien joueur de Liverpool Jamie Carragher, exprimant également son étonnement face aux contrats de 7 ans. Du point de vue de Boehly, les contrats à long terme ont du sens car ils permettent de répartir les salaires sur plusieurs années et de vendre les joueurs si leurs salaires deviennent trop élevés.

L'état actuel de l'effectif de Chelsea peut être vu comme le résultat de la focalisation du club sur les joueurs espagnols. Depuis qu'il a pris la tête, le nouveau propriétaire Todd Boehly a signé plusieurs joueurs espagnols, dont Kepa Arrizabalaga, Marcos Alonso et Hakim Ziyech, qui ont tous joué au moins une partie de leur carrière en Liga.

