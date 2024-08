- L'élévation du niveau de l'océan Pacifique: Guterres lance l'alarme sur une "catastrophe mondiale" imminente

Je suis à Tonga pour diffuser un appel de détresse mondial en raison de la montée des niveaux de la mer, a déclaré António Guterres un mardi. "Ce havre tropical est menacé par une catastrophe mondiale." Les 18 États membres du Forum des îles du Pacifique (FIP) avaient précédemment appelé à une aide supplémentaire des principaux émetteurs de gaz à effet de serre lors de leur réunion la veille.

Selon un nouveau rapport de l'Organisation météorologique mondiale (OMM), la région Pacifique est confrontée à une menace spécifique. Alors que le niveau moyen mondial de la mer a augmenté de 9,4 centimètres au cours des 30 dernières années, il a augmenté de 15 centimètres dans certaines régions du Pacifique, selon l'organisation de l'ONU. "Il devient de plus en plus évident que nous n'avons plus beaucoup de temps pour changer de cap", a déclaré la secrétaire générale de l'OMM, Celeste Saulo.

Cependant, tous les États insulaires ne sont pas confrontés au même problème : tandis que la montée du niveau de la mer autour de Kiribati et des îles Cook reste proche de la moyenne, elle est trois fois plus élevée autour de Samoa et des îles Fidji, selon le rapport. Le petit pays insulaire de Tuvalu pourrait disparaître entirely dans 30 ans, selon les calculs.

Les nations du Pacifique réclament une action climatique plus forte

"Pour les nations à faible altitude, c'est une question de survie", a déclaré le ministre de l'Environnement de Tuvalu, Maina Talia, à l'agence de presse AFP lors de la marge du sommet. "Les catastrophes s'accumulent, et nous ne pouvons pas continuer à reconstruire et à survivre à chaque nouveau typhon ou inondation", a-t-il ajouté.

Les nations du Pacifique réclament une action climatique plus forte et un soutien depuis des années. Cependant, en raison de leurs ressources financières limitées et de leur isolement géographique, ces appels ont été principalement ignorés par les grandes nations industrielles.

Des ressources vitales perdues

Les îles du Pacifique peu peuplées contribuent à peine à 0,02 % des émissions mondiales de gaz à effet de serre. Selon les données de l'ONU, la plupart de la population de ces pays vivent à moins de cinq kilomètres de la côte. La montée du niveau de la mer détruit progressivement des ressources essentielles. "En 2020, les pays insulaires du Pacifique tels que Vanuatu, la Papua Nouvelle-Guinée et la Micronésie ont perdu plus d'un pour cent de leur PIB en raison de la montée du niveau de la mer", a déclaré Roseanne Martyr, scientifique en chef de l'institut de recherche sur le climat Climate Analytics.

