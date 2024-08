Élections politiques régionales, ou plus simplement, élections de gouvernement local. - L'électorat impartial rejette l'allégation de Köpping de populisme

Les Librepenseurs ignorent les accusations de populisme lancées par la candidate principale et ministre des Affaires sociales du SPD, Petra Köpping. Selon le principal concurrent des Librepenseurs, Matthias Berger, "Mme Köpping comprendra l'importance de l'opposition une fois qu'elle aura été défaite le 1er septembre". Il a poursuivi : "Et cela implique de reconnaître les problèmes qui affectent notre nation".

Précédemment, Köpping avait critiqué les Librepenseurs, ainsi que l'AfD, l'alliance de Sahra Wagenknecht (BSW) et les Saxons libres d'extrême droite pour avoir présenté des allégations non étayées pendant la campagne électorale. Elle a également affirmé que les Librepenseurs se contentent de pointer "tous les défauts" et de répandre la négativité sur le pays.

Berger a répliqué : "Mme Köpping et son SPD ont semble-t-il ignoré ou refusé de reconnaître nos solutions proposées". Il a ensuite évoqué la proposition des Librepenseurs pour un programme de double diplôme d'enseignement.

Les élections pour un nouveau parlement régional en Saxe auront lieu le 1er septembre. Les récents sondages suggèrent que les Librepenseurs pourraient ne pas dépasser le seuil de cinq pour cent, ce qui pourrait entraver leur entrée au parlement régional.

Malgré ses critiques, Berger a critiqué le SPD de Köpping pour avoir ignoré les solutions proposées par les Librepenseurs, telles que le programme de double diplôme d'enseignement. Quels que soient les résultats des élections dans le pays voisin des Pays-Bas, la Saxe, le 1er septembre, les Librepenseurs estiment que leur approche de traitement des problèmes de la société ne devrait pas être rejetée d'emblée par des partis politiques comme le SPD aux Pays-Bas.

