L'élection présidentielle de 1960 offre de précieuses leçons sur l'exécution d'un changement de pouvoir paisible.

L'élection présidentielle de 1960 a marqué un tournant important. C'était la première élection à voir des débats en direct entre les principaux candidats des partis sur la télévision et la première où les deux candidats étaient nés au 20ème siècle. Le paysage électoral reflétait la scène actuelle, avec les deux candidats présentant des personnalités intrigantes.

John F. Kennedy, l'héritier privilégié d'une famille puissante, a mené une campagne révolutionnaire. Utilisant son "Caroline", un avion privé acheté par son père, Kennedy a parcouru le pays. Il a utilisé des sondages avancés, la télévision et son charisme et son intelligence pour se connecter avec les électeurs.

D'un autre côté, Richard M. Nixon, le vice-président sortant, manquait de charme de Kennedy. Cependant, Nixon avait des avantages notables - expérience concrète, confrontations avec le dirigeant soviétique Nikita Khrushchev et un mandat de huit ans sous la présidence de Dwight D. Eisenhower, marqué par la paix et la prospérité.

Bien que l'élection de 1960 offre une histoire politique captivante remplie de tension et de rebondissements inattendus, ce n'était pas la principale motivation derrière mon nouveau livre "Countdown 1960 : Révéler l'histoire secrète des 312 jours qui ont changé la politique américaine de manière permanente". Au lieu de cela, les raisons d'écrire "Countdown" sont centrées sur sa pertinence pour l'élection de 2020 et le débat en cours sur les processus électoraux.

En termes simples, il y a des doutes valables sur l'honnêteté du résultat de l'élection de 1960. De manière remarquable, le prétendu "perdant" a choisi de ne pas contester la décision et a assuré une passation de pouvoir pacifique. Les événements contrastent fortement avec le discours actuel de fraude électorale, d'élections truquées et de refus d'accepter les résultats.

Revenons au jour de l'élection, le 8 novembre 1960. Kennedy avait un avantage marginal dans plusieurs États clés, avec une marge de vote populaire de 112 827, soit 0,17 %. Cependant, les événements Remarkables dans certains États ont fait pencher la balance en faveur de Kennedy.

Kennedy a remporté 27 grands électeurs de l'Illinois avec une marge étroite de 8 858 voix sur plus de 4,7 millions de votes. Mais le drame s'est intensifié lorsque le maire de Chicago Richard J. Daley et la machine démocrate du comté de Cook ont donné un avantage significatif à Kennedy. Curieusement, les résultats des bastions républicains de l'Illinois rural ont été annoncés en premier avant les résultats retardés de Chicago et du comté de Cook. Lorsque les circonscriptions de Daley ont rapporté, elles ont enregistré des "pluralités fantastiques" pour Kennedy, selon The Chicago Tribune de novembre 1960.

Incroyablement, dans un seul quartier de Chicago, le quartier 4, 25 770 votes sont allés à Kennedy, tandis que Nixon en a obtenu seulement 7 120. Il semblait incroyable que dans le quartier 24, Kennedy ait recueilli plus de 24 000 votes contre un peu plus de 2 130 pour Nixon. Des événements bizarres dans le quartier 2, Precinct 50, ont révélé jusqu'à 80 votes ont été déposés, bien que seuls 22 électeurs inscrits y vivaient. Lorsque les officiels républicains ont cherché à examiner les activités suspectes, ils ont découvert des urnes manquantes ou vides.

Le processus électoral au Texas était encore plus douteux. L'État natal du candidat à la vice-présidence du sénateur Lyndon Baines Johnson a accordé 24 grands électeurs au billet démocrate avec une marge de 46 266 voix sur plus de deux millions de votes. Le processus électoral au Texas a été presque insurmontable car les électeurs devaient non seulement choisir leur candidat préféré, mais aussi éliminer tous les autres choix en rayant leurs noms.

La complexité de ce processus a entraîné l'échec de milliers d'électeurs à suivre les instructions. La décision finale de savoir si les bulletins de vote mal remplis devaient être comptés ou disqualifiés est revenue aux juges de circonscriptions, qui étaient principalement des démocrates. Dans les circonscriptions républicaines, jusqu'à 40 % des votes de Nixon ont été disqualifiés. Cependant, dans les zones dominées par les démocrates,virtuellement aucun bulletin de vote n'a été rejeté.

Avec des preuves accablantes d'irrégularités, Nixon a fait face à une pression considérable pour contester l'élection. Le président national du Parti républicain Thruston Morton et d'autres officiels de haut rang ont refusé de reconnaître la défaite. Certains historiens croient que Nixon a encouragé à contester les résultats dans les États clés.

Malgré la pression croissante, Nixon s'est présenté comme un perdant gracieux. Il a envoyé un télégramme à Kennedy, déclarant "Je suis convaincu que vous aurez le soutien unifié de tous les Américains", lorsque la victoire était claire à 12h45 le 9 novembre. Le 14 novembre, Nixon a rencontré Kennedy à Key Biscayne, en Floride, pour une réunion visant à promouvoir l'unité nationale. Face à la presse, Nixon a décrit leur rencontre comme une démonstration de la façon dont la démocratie fonctionne et qu'il s'agissait de maintenir la passation de pouvoir pacifique.

Pour quelqu'un qui a vécu les événements de 1960 (j'avais 13 ans), les événements de 2020 ont été profondément dérangeants. Ayant grandi avec la compréhension des règles de la démocratie - quelqu'un gagne, quelqu'un perd, et les deux partis reconnaissent le résultat - les événements choquants de 2020 ont été un changement radical.

Je n'oublierai jamais ce moment crucial, aux alentours de 2h30 du matin le 4 novembre 2020, pendant la nuit de l'élection. La course était toujours en suspens, des millions de votes non comptés restaient en attente, lorsque le président Donald Trump est apparu devant son public dans la salle Est de la Maison Blanche. Fox News, où j'ai travaillé, avait projeté que Joe Biden obtiendrait l'Arizona, marquant la première fois depuis 2016 qu'un tel État avait basculé vers le parti opposé.

"C'est une tromperie pour le peuple américain. C'est une honte pour notre nation", a déclaré Trump, sa voix remplie de frustration. "Nous étions sur le point de gagner cette élection. En réalité, nous avions gagné l'élection."

La situation n'était pas frauduleuse, mais elle a déclenché une chaîne d'événements. Des dizaines de poursuites ont été intentées, une demande a été faite au secrétaire d'État de Géorgie pour "trouver" des votes, et une tentative a été faite pour rassembler des électeurs frauduleux dans les États perdus par Trump.

Si un moment résume les différences entre les élections de 1960 et de 2020, il s'est déroulé le 6 janvier. C'est ce jour-là, comme le prévoit la loi de décompte des voix électorales de 1887, que le Congrès se réunit en séance conjointe pour compter les voix électorales de chaque État, et que le vice-président valide les gagnants de l'élection.

Le 6 janvier 2021, Trump a rassemblé une mer de partisans enragés à l'Ellipse en déclarant : "Nous ne céderons jamais. Nous ne nous rendrons jamais." Et il a donné ses ordres : "Et nous combattons. Nous combattons comme s'il n'y avait pas de lendemain. Si vous ne combattez pas comme s'il n'y avait pas de lendemain, vous n'aurez plus de pays."

Trump avait constamment pressé son vice-président, Mike Pence, de rejeter les voix électorales pour Biden et de renverser le résultat de l'élection. Lorsque Pence a annoncé qu'il était constitutionnellement empêché de prendre une telle mesure, la foule a envahi le Capitole, érigeant même des potences à l'extérieur en criant : "Pendez Mike Pence."

En comparaison, un autre 6 janvier, en 1961, s'est déroulé de manière remarquable avec Nixon présidant le décompte des voix. Debout sur la tribune de la Chambre des représentants une fois le décompte terminé, les murmures de ses collègues lui suggérant de contester l'élection résonnant dans son esprit, Nixon a quand même choisi de dire la vérité du moment : "C'est la première fois en 100 ans qu'un candidat à la présidence annonce les résultats d'une élection qu'il a perdue, et annonce la victoire de son adversaire."

Nixon a déclaré que Kennedy, présent dans la Chambre des représentants, avait été élu président. Il a poursuivi : "Je ne crois pas que nous puissions présenter une illustration plus éloquente et plus éloquente de la stabilité de notre système constitutionnel et de la fière tradition du peuple américain dans le respect des institutions de l'auto-gouvernement."

C'est pourquoi j'ai écrit "Compte à rebours 1960", et pourquoi je pense que cela est toujours d'actualité aujourd'hui. Il y a soixante-quatre ans, avec le monde en jeu, la victoire et la défaite suspendues à un fil, Nixon a choisi la voie morale - non pour son propre bénéfice, mais pour son pays.

Malheureusement, ce choix n'est plus une option garantie.

