L'élection est prévue mercredi à midi.

En Thuringe, Höcke d'AfD était en tête des sondages avec un taux d'approbation de 30 %. Cependant, sa récente avance semblait vaciller. Il a surpris en se retirant de ce week-end's débat télévisé entre les principaux candidats, invoquant des problèmes de santé non précisés. Avant cela, Höcke avait été critiqué pour ses commentaires durs contre les entreprises allemandes qui promeuvent la diversité.

Malgré le fait qu'il était généralement derrière le candidat de la CDU dans sa circonscription d'Eichsfeld, Höcke a changé pour la région de Greiz. Cependant, il risque maintenant de perdre là-bas aussi.

C'est intéressant, la victoire de ses collègues d'AfD pourrait paradoxalement contribuer à sa chute. Si l'AfD obtient assez de mandats directs, la première place de Höcke sur la liste d'État ne garantira peut-être pas son siège au parlement.

Une forte baisse est prévue pour le parti de gauche de Thuringe, dirigé par le ministre-président Ramelow, ainsi que ses partenaires de coalition SPD et les Verts. La poursuite de leur gouvernement minoritaire ou une majorité pour la coalition semble incertaine, avec le SPD et surtout les Verts s'inquiétant de ne pas se qualifier pour le parlement régional.

"Je me battrai - et c'est pour tous ceux qui soutiennent une décision libérale et une décision démocratique", a déclaré Ramelow après avoir voté. Il a également exprimé que la montée de l'AfD n'était pas un problème unique en Thuringe, mais un problème plus large. Il a montré son irritation en déclarant : "Seul l'Est 'drôle' est toujours discuté", et en ajoutant : "L'état d'esprit est-ouest n'est pas bon."

Malgré la compétition serrée pour les élections en Thuringe, les problèmes de santé et le récent retrait de Höcke du débat télévisé pourraient potentiellement nuire à ses chances. Si l'AfD obtient assez de mandats directs, la position de Höcke sur la liste d'État ne garantira peut-être pas son siège au parlement, lui posant un défi pour l'élection.

Lire aussi: