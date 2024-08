L'Ekitiké en colère s'émeut à la mi-temps du match de la Coupe Lackluster

Eintracht Braunschweig et Eintracht Frankfurt entament leur duel de la DFB-Poche avec tact, mais Hugo Ekitike met le feu aux poudres et contribue à trois buts en neuf minutes. Malgré un but d'honneur, l'équipe de deuxième division se fait finalement surpasser.

D'abord une passe décisive de qualité, puis un doublé avec finesse : Hugo Ekitike séduit Eintracht Frankfurt pour les mener au deuxième tour de la DFB-Poche. Le Français devient le facteur déterminant avec sa technique et son esprit combatif dans leur victoire 4-1 (0-0) face à l'équipe de deuxième division d'Eintracht Braunschweig. Les Hessen confirment finalement leur statut de favoris après des débuts difficiles.

La première mi-temps se termine à égalité, mais Ekitike, dans le duel de deux clubs historiques devant 21 201 spectateurs, offre la passe décisive pour le but d'ouverture de Fares Chaibi avec une passe Outside-the-boot remarquable (52e). Quatre minutes plus tard, Ekitike marque lui-même le deuxième but avec une précision exemplaire après une course solo éblouissante (56e). Il ajoute ensuite le troisième but avec une finition en hauteur (61e). L'entraîneur Dino Toppmöller laisse Ekitike sortir peu après. Igor Matanovic ajoute un autre but (88e), et Levente Szabo marque pour Braunschweig (89e).

Dix ans après leur dernier match - le capitaine de Frankfurt Kevin Trapp et son homologue de Braunschweig Ermin Bicakcic étaient déjà sur le terrain pour leurs équipes respectives lors de la victoire 3-0 en 2014 - les rapports de force étaient clairs. Frankfurt, sixième de Bundesliga la saison dernière et quintuple vainqueur de la coupe, disposait d'un niveau individuel supérieur, tandis que l'équipe de Braunschweig remaniée, sans victoire en championnat, avait subi sa troisième défaite consécutive.

Braunschweig plus dangereux en début de match

Frankfurt tente de dominer le match dès le début et de dicter le tempo. Le champion du monde Mario Götze est censé prendre les devants derrière Ekitike, mais Frankfurt peine à créer des occasions dangereuses en première mi-temps. La créativité dans et autour de la surface de réparation est rare - le gardien Lennart Grill de l'équipe locale dévie seulement une tête du défenseur Robin Koch (11e) et un tir de loin d'Omar Marmoush (45e).

L'équipe de Braunschweig soutenue se défend courageusement et représente même une menace lors de ses rares contre-attaques. Walid Ould-Chikh se manifeste tôt avec un tir puissant (7e). Après une période d'une pression frustrée de Frankfurt, une sortie incertaine de Trapp après un corner offre à l'attaquant de Braunschweig Johan Gomez une occasion prometteuse (27e). L'équipe locale se montre alors plus audacieuse et ouvre le jeu.

Après un début de deuxième mi-temps tendu, Frankfurt, qui se prépare pour un match d'ouverture de Bundesliga contre Dortmund le week-end prochain, accentue sa pression - et le fait rapidement. Braunschweig est proche de marquer à la 59e minute, mais le but apparent 1-2 est annulé pour hors-jeu, et le match est décidé peu après.

Au milieu du duel, Hugo Ekitike montre ses compétences en football, offrant une passe décisive pour le but de Fares Chaibi avec une passe Outside-the-boot brillante. Malgré la domination initiale de Frankfurt, c'est la performance d'Ekitike qui fait pencher la balance en leur faveur, aboutissant à une victoire 4-1 face à Eintracht Braunschweig.

