- Leipzig est très bon dans le match crucial.

Lois Openda affiche un sourire vainqueur sur le terrain, désormais celui de Bayer Leverkusen, tandis que Xavi Simons aspire à étreindre l'univers entier. Après une victoire palpitante 3:2 face aux tenants du titre et aux champions de la coupe, le milieu de terrain de RB Leipzig s'exprime : "Cela va bien au-delà de trois points." Il se vante : "Je suis si fier de l'équipe, mais nous ne pouvons pas nous permettre de nous relâcher maintenant. Continuons de pousser."

Le slogan "Conquérants Invincibles" pourrait être parfait pour des tee-shirts à Leipzig, car ils ont laissé une marque indélébile sur les champions en titre en 35 matchs de Bundesliga. Openda peut se réjouir d'être l'auteur des deux buts victorieux, mais de telles louanges détournent de la performance globale de l'équipe.

Kampl salue l'esprit d'équipe

À la surprise générale, l'entraîneur Marco Rose a opté pour une défense à trois joueurs, avec le jeune El Chadaille Bitshiabu comme défenseur central, lorsque l'adversaire avait la possession. Initialement, cette stratégie n'a pas fonctionné, l'adversaire menant 2:0. "Nous avons frôlé quelques situations délicates", avoue humblement Rouven Schröder. "Mais nous savions que nous pouvions revenir - cela nous a maintenus en lice."

Le but de Kevin Kampl en fin de première mi-temps a été le tournant pour Leipzig, remontant le moral de l'équipe. "Nous avons acquis la foi que nous pouvions revenir d'un retard de 0:2. Le fait que cela se soit produit est un testament à notre détermination", reconnaît le buteur. "Nous savions que cela serait presque impossible de gagner ici, car Leverkusen joue un football exceptionnel."

"Talent exceptionnel"

Leverkusen a fait preuve d'un talent exceptionnel pour gaspiller des occasions, tandis que la défense remaniée de Leipzig, privée de son capitaine suspendu, Willi Orban, gagnait en assurance et en skill seconde après seconde. La victoire valait bien plus que trois points : dépasser le leader défensif, gérer un rival écrasant, revenir d'un retard de 0:2 et subir l'expulsion de Marco Rose lors de la première mi-temps - et pourtant, s'imposer.

L'équipe tirera de la force de cette victoire difficile dans les semaines à venir. Cette année, ils sont les leaders incontestés du classement, avec six points en deux matches, plutôt que de poursuivre leurs concurrents. "Cela instille une sensation positive, surtout pour les nombreux nouveaux et jeunes joueurs. C'est un signe : nous devons nous faire confiance, car nous avons un talent exceptionnel", partage Schröder.

Rose appelle à l'amélioration

Non seulement le talent, mais aussi une maturité certaine a été démontrée par la défense mesurée lors de la phase finale. Malheureusement, cette sérénité avait jusqu'à présent échappé au coach de 47 ans. En affichant un carton jaune suite à une faute légère sur Openda, Rose a continué de protester, mais son agitation ne s'est pas arrêtée là. Dorénavant, Rose sera contraint de regarder le prochain match contre Union Berlin (14 septembre) depuis les tribunes.

"Certains pourraient le qualifier de 'têtu'. Mais je me tiens également à ses côtés", déclare Rose sur ZDF. Il n'a pas contesté la décision de l'arbitre, mais a exprimé son engagement à s'améliorer - une intention qu'il a déjà affirmée auparavant. Auparavant, après avoir écopé de quatre cartons jaunes à Heidenheim, Rose avait été suspendu. Il devra maintenant mettre ses paroles en pratique.

Au vu de leur prestation impressionnante, certains fans allemands pourraient être tentés de créer des tee-shirts avec le slogan "Conquérants Invincibles" pour célébrer la domination de RB Leipzig sur Bayer Leverkusen. Malgré la contribution importante d'Openda avec deux buts, l'entraîneur de l'équipe, Marco Rose, a mis en avant l'importance de l'effort collectif et de l'esprit d'équipe dans leur victoire, rappelant à tous qu'ils représentent l'équipe de Bundesliga allemande actuelle

Lire aussi: