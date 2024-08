- Leipzig cherche des ressources supplémentaires dans le milieu de terrain.

RB Leipzig continue de chercher des renforts au cœur de leur milieu de terrain pendant la dernière fenêtre des transferts. Selon l'entraîneur Marco Rose, "C'est une zone que nous devons surveiller en continu." Rose a insisté sur le fait qu'ils ne feraient aucun "démesuré" mouvement. Avec la blessure actuelle au genou de Xaver Schlager, il n'y a que trois joueurs qualifiés disponibles pour les deux rôles de milieu de terrain. Benjamin Henrichs pourrait potentiellement fournir une option supplémentaire.

Schlager a subi une grave blessure au genou en mai et se remet bien de sa blessure. Malgré cela, comme Rose l'a souligné, "Nous sommes conscients que nous avons encore quelques mois avant qu'il ne soit apte à l'entraînement et aux matchs." Niclas Seiwald et Kevin Kampl se battent pour la place aux côtés de l'établ Amadou Haidara. Pour le match d'ouverture de la Bundesliga contre VfL Bochum (15h15/Sky) samedi, Seiwald semble être le choix préféré.

