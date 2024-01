L'Eintracht Francfort remporte le conte de fées de la finale de l'Europa League en s'imposant aux tirs au but pour briser le cœur des Rangers

Dans un bruit assourdissant et une chaleur étouffante de 31°C, Francfort a battu les Glasgow Rangers 5-4 dans une séance de tirs au but dramatique après un match nul 1-1 pour remporter un titre de conte de fées de l 'UEFA Europa League au stade Ramon Sanchez-Pizjuan.

Le Colombien Rafael Borre, après avoir annulé l'ouverture du score de Joe Aribo, a inscrit le penalty décisif après que l'ancien milieu de terrain d'Arsenal, Aaron Ramsey, ait manqué son tir pour les Rangers

Malgré sa 11e place en Bundesliga, à 35 points du champion, le Bayern Munich, Francfort rejoindra le club allemand dans le premier tour de la Ligue des champions de l'UEFA la saison prochaine.

Troisième équipe de l'histoire de l'Europa League à atteindre la finale sans défaite, Francfort peut se remémorer un parcours européen magique comprenant des triomphes mémorables contre les géants espagnols de Barcelone et une équipe impressionnante de West Ham.

Après avoir subi l'agonie d'une demi-finale perdue aux tirs au but contre les futurs vainqueurs de Chelsea en 2019, la victoire n'aurait pas pu être plus douce pour les supporters de Francfort qui, arborant les couleurs du maillot de leur club, ont formé un mur blanc bruyant derrière le but.

Des milliers d'autres se sont entassés dans le Deutsche Bank Park du club en Allemagne pour créer une atmosphère tout aussi bruyante dans leur pays.

Environ 30 000 fans des Rangers ont regardé le match sur des écrans géants au stade La Cartuja, situé à proximité, selon un tweet du stade, alors que les Écossais affluaient à Séville pour le match.

Je suis absolument dévasté

Les Rangers ont subi une deuxième défaite en finale de la compétition, après celle contre le Zenit Saint-Pétersbourg en 2008, et la cicatrisation risque d'être longue.

Un arrêt sensationnel du gardien de Francfort Kevin Trapp sur un tir à bout portant de Ryan Kent dans les derniers instants de la prolongation restera sans doute gravé dans l'esprit des supporters des Rangers, alors que l'équipe écossaise était à deux doigts de l'emporter en fin de match

"C'est déchirant", a déclaré John Lundstram des Rangers à BT Sport. "Nous aurions pu gagner, mais quel arrêt [de Trapp]. Qu'est-ce qu'on peut faire ? Je suis absolument dévasté. J'ai vraiment, vraiment, vraiment le cœur brisé".

Le milieu de terrain Steven Davis a ajouté : "C'est une énorme déception. Il est difficile de réfléchir tout de suite. Nous savons à quel point il sera difficile de revenir à ce stade".

Cependant, les Rangers peuvent se remémorer leur incroyable parcours - cette année et au cours de la dernière décennie - pour atteindre l'une des finales les plus prestigieuses du football européen.

Un parcours mémorable qui a débuté par une victoire époustouflante sur le Borussia Dortmund, avant qu'une autre soirée célèbre à Glasgow ne voie les Rangers battre un autre club de Bundesliga, le Red Bull Leipzig.

Il y a dix ans, les Rangers étaient au bord du gouffre, criblés de dettes et placés sous administration judiciaire, contraints de créer une nouvelle société pour pouvoir repartir du quatrième échelon du football écossais.

Bien qu'ils n'aient pas réussi à défendre leur titre de champion d'Écosse cette saison, après avoir été battus par le Celtic, leur grand rival, le match de mercredi a permis de mesurer le chemin parcouru par les Rangers.

La rédemption de McGregor

Après avoir été privé de la finale contre le Zenit en 2008 en raison d'une blessure, le gardien des Rangers Allan McGregor, âgé de 40 ans, a réalisé une série d'arrêts judicieux pour maintenir le score à égalité.

Un plongeon acrobatique pour repousser une frappe puissante d'Ansgar Knauff autour du poteau s'est avéré le plus beau geste d'une première mi-temps pauvre en occasions franches.

Dix minutes après le début de la seconde mi-temps, c'est le branle-bas de combat. L'attaquant de fortune Aribo, qui a poursuivi des ombres pendant la majeure partie du match, s'est précipité sur une tête malencontreuse de Djibril Sow, le milieu de terrain de Francfort.

Après avoir fait trébucher le défenseur Tuta, Aribo trompait Trapp d'une belle frappe, marquant ainsi son premier but dans la compétition cette saison.

Quelques instants avant la pause, c'était au tour de la moitié blanche du stade de s'enflammer, le Colombien Borre réagissant le plus rapidement pour reprendre un centre de Filip Kostic.

Borre et Kostic étant respectivement le meilleur buteur et le meilleur pourvoyeur du club en Bundesliga cette saison, ce but était peut-être inévitable, mais Connor Goldson, le défenseur des Rangers, aura été déçu d'avoir laissé le ballon lui passer sous le nez.

Borre était le plus proche en début de match suite à une erreur de Calvin Bassey, mais le défenseur des Rangers se ressaisissait superbement pour empêcher le Colombien d'inscrire son deuxième but de la partie.

Les Écossais ont failli arracher une victoire étonnante à la fin de la partie, mais Trapp a réalisé un superbe arrêt sur Kent avant de stopper le coup franc de James Tavernier, ce qui a permis d'envoyer le match aux tirs au but.

Lire aussi:

Source: edition.cnn.com