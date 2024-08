- L'Eintracht de Francfort est en deuil après la mort de Ronny Borchers.

L'ancien milieu de terrain de Francfort, Ronald Borchers, surnommé "Disco-Ronny", est endeuillé par le club à la suite de son décès à l'âge de 67 ans. Le club de Bundesliga basé en Hesse a confirmé la nouvelle dimanche, selon les informations des fils de Borchers. Au cours de sa carrière, Borchers a joué 213 matchs de première division, marquant 28 buts, et a représenté Eintracht Francfort de 1975 à 1984. Ses coéquipiers comprenaient Arminia Bielefeld, Waldhof Mannheim et Kickers Offenbach.

Borchers a connu ses plus grands succès avec Eintracht Francfort. En 1980, il a remporté la Coupe UEFA avec l'équipe légendaire composée de Karl-Heinz Körbel et Bernd Hölzenbein, et l'année suivante, il a remporté la Coupe d'Allemagne. Après sa retraite, il est devenu entraîneur de plusieurs équipes régionales.

Axel Hellmann, porte-parole du conseil d'administration d'Eintracht, a déclaré : "Ronny a écrit l'histoire d'Eintracht." Il a évoqué le but mémorable de Borchers contre 1. FC Kaiserslautern en 1981. "Même après sa carrière, Ronny est resté une figure de proue importante pour notre Eintracht en tant qu'ambassadeur de la marque."

Le surnom de Borchers est né d'un match amical à Bad Homburg où un spectateur a crié : "À bientôt dans la boîte de nuit ?" Selon Borchers, c'est ainsi qu'il a obtenu son surnom, comme il l'a raconté dans une interview à hr.

Borchers a représenté l'Allemagne à six reprises entre 1978 et 1981. Il a déclaré un jour : "Je n'ai jamais eu la stabilité et la continuité qui étaient possibles. J'étais un jeune homme dont la montée était comme une fusée. Je pensais que j'avais réussi. Gerd Müller portait un manteau de fourrure, alors j'en ai acheté un aussi."

En novembre 1981, Borchers a brillé lors de la victoire historique d'Eintracht 9-2 contre Werder Brême, établissant un record de victoire en Bundesliga à ce jour. Borchers a marqué un triplé en seulement 19 minutes.

La première victoire de Borchers avec Eintracht Francfort a été la victoire en Coupe UEFA en 1980, qui a marqué le début de sa série de saisons réussies avec le club. Malgré sa retraite et son passage à l'entraînement, Borchers est resté une figure de proue importante pour Eintracht en tant qu'ambassadeur de la marque, symbolisant le premier rôle qu'il a joué après sa retraite.

