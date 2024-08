L'Egypte interdit les vols de nuit au-dessus de Téhéran

Une frappe de représailles iranienne contre Israël est dans l'air depuis plusieurs jours. L'Égypte a maintenant émis une directive de vol hautement inhabituelle. Les experts l'interprètent comme un signe d'une frappe militaire imminente. Téhéran, however, décrit la situation comme normale.

L'Égypte a interdit à ses compagnies aériennes de survoler la capitale iranienne, Téhéran, jeudi soir. "Toutes les compagnies aériennes égyptiennes doivent éviter les vols sur Téhéran", a déclaré l'autorité de l'aviation civile égyptienne dans un avis de sécurité. Les plans de vol sur cette zone seront rejetés. La directive s'appliquera de 3 h jeudi (HEC) pendant trois heures.

Une telle directive de l'Égypte est "très inhabituelle", a écrit le groupe OPS, qui informe ses membres des risques et des changements dans le trafic aérien international. "Il est possible que cela soit un signe de une réponse iranienne à Israël ", a écrit le groupe, faisant référence à une attaque possible qui a été spéculée depuis plusieurs jours. Dans un tel cas, il pourrait y avoir de nombreuses perturbations dans le trafic aérien.

L'autorité de l'aviation civile égyptienne a fait référence à un avertissement des autorités iraniennes selon lequel des exercices militaires sont prévus autour du même moment dans le pays. Le but de la directive de l'autorité égyptienne est de protéger les passagers et le trafic aérien. Auparavant, la Jordanie avait déjà préparé des avions dans son espace aérien pour une éventuelle attaque iranienne contre Israël. Tous les avions arrivants ont été temporairement invités à se ravitailler pour une durée de vol supplémentaire de 45 minutes. Une attaque iranienne contre Israël pourrait également se dérouler dans le ciel au-dessus de la Jordanie, comme cela s'est produit en avril.

Téhéran décrit la situation comme normale

À la suite de la mort du chef externe de Hamas Ismail Haniyeh en Iran et de la mort d'un commandant militaire de la milice du Hezbollah au Liban, le danger d'une guerre majeure au Moyen-Orient a augmenté de manière significative. L'Iran, le Hezbollah et le Hamas islamiste ont annoncé leur intention de se venger d'Israël.

Le bureau d'information de l'aéroport international de Téhéran a décrit la situation dans l'espace aérien iranien comme normale. Seules certaines compagnies aériennes comme Lufthansa et Austrian Airlines avaient temporairement suspendu leurs vols à Téhéran en raison d'un éventuel conflit militaire avec Israël. Turkish Airlines avait arrêté les vols de nuit.

