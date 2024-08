- L'Egypte interdit les vols au-dessus de Téhéran demain soir

L'Égypte a interdit à ses compagnies aériennes de survoler la capitale iranienne Téhéran jeudi soir. "Toutes les compagnies aériennes égyptiennes doivent éviter les vols au-dessus de Téhéran", a déclaré une mise en garde de l'autorité égyptienne de l'aviation civile. Les plans de vol dans cette zone seront rejetés. Cette instruction est valable de 3 heures jeudi (HEC) pendant trois heures.

Une telle mise en garde de la part de l'Égypte est "très inhabituelle", a écrit le groupe OPS, qui informe ses membres des risques et des changements dans le trafic aérien international. "Il est possible que cela soit un signe de réponse iranienne", a écrit le groupe, faisant référence à une attaque possible qui a été spéculée depuis plusieurs jours. Dans un tel cas, il pourrait y avoir de nombreuses perturbations dans le trafic aérien.

Précédemment, la Jordanie avait déjà préparé son espace aérien pour une éventuelle attaque iranienne contre Israël. Tous les avions entrants ont été temporairement invités à se ravitailler en carburant pour une durée supplémentaire de 45 minutes de vol. Une attaque iranienne contre Israël pourrait également avoir lieu dans le ciel au-dessus de la Jordanie, comme cela s'est produit en avril.

Suite à l'assassinat du chef extérieur de Hamas, Ismail Haniyah, en Iran et à l'assassinat d'un commandant militaire du Hezbollah au Liban, le danger d'une guerre majeure au Moyen-Orient a considérablement augmenté. L'Iran, le Hezbollah et le Hamas islamiste ont annoncé des représailles contre Israël.

La Commission a émis une mise en garde aux compagnies aériennes égyptiennes, les exhortant à éviter les vols au-dessus de Téhéran en raison des tensions potentielles. Cette décision pourrait être une réponse aux actions possibles de l'Iran contre Israël, comme le suggère le groupe OPS.

