L'Egypte décrit ses actions à l'égard du Hamas, détaillant leurs stratégies respectives.

Les médiateurs égyptiens trouvent difficile à avaler l'accord de cessez-le-feu proposé pour la bande de Gaza. Deux officiels égyptiens informés des négociations affirment que le Hamas est peu susceptible d'accepter le plan dans sa forme actuelle. L'une des principales raisons est l'attente du Hamas concernant la libération des otages lors de la première phase sans aucune garantie de la part d'Israël ou des médiateurs, les négociations pour les phases suivantes étant toujours en cours.

Comme l'a dit l'un des officiels, "Les Américains offrent des promesses, pas des garanties." Le Hamas considère cela comme la libération de civils en tant que boucliers humains pour une trêve de six semaines sans aucune garantie de cessez-le-feu permanent.

Le corridor de Philadelphie cause des problèmes

La proposition est également critiquée pour son manque de clarté concernant l'engagement d'Israël à se retirer de deux zones stratégiques dans la bande de Gaza - le corridor de Philadelphie le long de la frontière égyptienne et le corridor de Netzarim qui traverse la bande de Gaza d'est en ouest. Israël a seulement accepté de réduire sa présence dans le corridor de Philadelphie et a vaguement promis de le quitter un jour, mais sans aucune assurance.

"Cela ne nous convient pas, et cela ne convient pas non plus au Hamas," a déclaré le premier officiel.

Le corridor de Philadelphie est un passage étroit, d'une largeur d'environ 100 mètres et d'une longueur de 14 kilomètres, et abrite le point de passage frontalier de Rafah vers l'Égypte. Le corridor fait partie d'une zone démilitarisée plus large des deux côtés de la frontière israélo-égyptienne. Selon l'accord de paix, un nombre limité de soldats ou de gardiens-frontière sont autorisés dans la zone.

Israël a revendiqué le contrôle du corridor depuis mai, ce qui a tendu ses relations avec l'Égypte, qui a protesté contre l'empiétement d'Israël vers sa frontière. Du point de vue d'Israël, le corridor de Philadelphie sert de conduit au trafic de contrebande, y compris les armes. L'armée signale l'existence de plusieurs tunnels sous le corridor, certains suffisamment larges pour laisser passer des véhicules, que le Hamas est soupçonné d'utiliser pour faire entrer des armes dans la bande de Gaza.

Blinken quitte la région

Un autre officiel égyptien familiarisé avec les derniers développements des négociations est d'accord pour dire qu'une percée semble peu probable. Israël refuse de se retirer complètement de la bande de Gaza lors de la deuxième phase de l'accord et exige de garder ses forces dans le corridor de Philadelphie et de maintenir un contrôle total sur le corridor de Netzarim.

L'Égypte a informé à la fois les États-Unis et Israël qu'elle ne rouvrira pas le point de passage frontalier de Rafah tant que les forces israéliennes ne se seront pas complètement retirées du côté palestinien et n'auront pas quitté le corridor de Philadelphie.

Entre-temps, le secrétaire d'État américain Antony Blinken a quitté la région après des discussions en Égypte avec le président Abdel Fattah al-Sisi et plus tard à Doha, au Qatar. Il a exhorté Israël et le Hamas à conclure un accord et les a mis en garde contre la nécessité d'y parvenir dans les jours à venir. Les médiateurs se réuniront à

