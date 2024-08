- L'église mortuaire du roi Henri Ier trouvée à Memleben

Archéologues ont découvert l'église sur le site historique du monastère de Memleben (Burgenlandkreis) où l'on croit que le premier roi allemand, Henri Ier, est mort. Il s'agit sans doute de l'Église de Marie de la première moitié du 10ème siècle, a déclaré le chef de fouille Holger Grönwald. "Les sources écrites confirment que Henri est resté dans l'église pendant ses dernières heures et a désigné son fils, l'empereur Otton le Grand (912-973), comme son successeur." Après la mort d'Henri (vers 875-936), il a été inhumé dans l'église large de 9,20 mètres et longue de presque 15 mètres.

Les entrailles d'Otton le Grand inhumées

De même, selon une chronique médiévale, les entrailles d'Otton le Grand ont été inhumées dans l'Église de Marie de Memleben la nuit suivante après sa mort. À l'intérieur de l'église, une dalle de pierre a été trouvée comme reste de la base d'un autel. Le fait qu'il s'agissait d'un bâtiment sacré est également attesté par une tombe à l'intérieur de la structure. La simple chapelle palatine déjà construite en pierre a été presque entirely démolie en faveur d'une église monumentale en 979.

Des rénovations constantes sur le site historique

Les fouilles ont révélé les changements effectués au fil des siècles. Le mur nord du bâtiment était ombré par une tour d'église. Il y avait également un long mur médiéval tardif servant de clôture de monastère. Au sud du mur médiéval tardif, il y avait des interventions au sol répétées qui ont sévèrement endommagé le bâtiment. Au 13ème siècle, le bâtiment a été remplacé par une nouvelle église, qui se tient encore aujourd'hui en ruine.

Depuis 2017, il y a des fouilles archéologiques et de recherche sur l'ancienne résidence impériale de Memleben. Cette année, les fouilles ont impliqué des étudiants de l'Université Martin Luther Halle-Wittenberg (MLU) et de l'Université Albert Ludwig de Fribourg. Ils ont été soutenus par la Stiftung Kloster und Kaiserpfalz Memleben et l'Office pour la protection des monuments et de l'archéologie (LDA) de Saxe-Anhalt.

