- L'église de la garnison sert de sentinelle contre l'oubli du temps.

Le clerc protestant, l'évêque Christian Stäblein, considère la tour restaurée de la Garnisonkirche à Potsdam comme un puissant rappel de ne pas oublier. "Elle devrait rester comme un poste de guet, afin que nous ne soyons jamais dépourvus d'histoire, afin que nous ne oublions jamais la douleur, le chaos et les atrocités commis en son nom, et sur ses propres terres. Il est glaçant même de le dire - ces actes, profanés et agités, ont été bénis," a déclaré l'évêque Stäblein de l'Église protestante de Berlin-Brandebourg-Silesie de l'Haute-Lusace avant l'ouverture. L'évêque a mentionné une exposition de l'église qui, selon lui, "n'épargne aucun détail et offre un regard impitoyable sur l'ensemble."

Aujourd'hui, la Garnisonkirche sera redédiée lors d'une cérémonie et d'un discours du président allemand Frank-Walter Steinmeier. La reconstruction a été controversée : les critiques font référence à la "Journée de Potsdam", où le président du Reich Paul von Hindenburg a serré la main d'Adolf Hitler, le nouveau chancelier du Reich, devant l'église en mars 1933. L'église militaire, construite en 1735, avait été détruite pendant la Seconde Guerre mondiale, et les ruines ont été démolies en 1968. Selon l'évêque Stäblein, la tour, à la lumière de cette démolition, sert de repère contre l'effacement dans le paysage et de doigt pointé vers Dieu dans les cieux.

Le groupe citoyen "Potsdam sans Garnisonkirche" a annoncé des protestations. Ils perçoivent l'église comme un "symbole de terreur". L'Église protestante vise à transformer la nouvelle structure en un centre pour le travail de la paix et l'éducation démocratique.

