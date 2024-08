- L'église de Garrison est endommagée par la peinture peu après l'inauguration.

Dans les jours qui ont suivi sa présentation grandiose, la tour de l'église des Gardes de Potsdam a attiré une attention indésirable. Les premières enquêtes suggèrent que des individus malveillants ont lancé des ballons remplis de peinture vers la façade fraîche, ce qui a conduit la police à rédiger un rapport. La tour a subi deux impacts, laissant derrière elle deux traces rouges importantes à environ six à huit mètres de hauteur.

La façade de la tour de l'église arbore désormais deux taches rouges distinctives, tandis que le mur de la base est éclaboussé de la même teinte vive. Selon un porte-parole de la police, le chemin en dessous a également été souillé par la même substance rouge. En conséquence, une plainte pénale pour vandalisme a été déposée.

La tour a été inaugurée la semaine précédente en présence du président fédéral Frank-Walter Steinmeier et d'autres personnalités. Depuis, elle est accessible aux visiteurs. La plateforme d'observation, située à 57 mètres de hauteur, est censée attirer les touristes. Cependant, la tour n'est pas encore entirely construite – un dôme de 30 mètres de haut est prévu pour 2026, ce qui en fera le bâtiment le plus haut de Potsdam, culminant à 90 mètres de hauteur.

La reconstruction a suscité un débat

Le 21 mars 1933, après la prise de pouvoir des nazis, la première Reichstag a eu lieu dans cette église de Potsdam. Lors de cette "Journée de Potsdam", l'ancien président du Reich Paul von Hindenburg et le nouveau chancelier du Reich Adolf Hitler ont échangé une poignée de main devant l'église des Gardes. Le projet de restauration de la tour a suscité de vives controverses, en partie en raison de son importance historique.

Initialement construite en 1735, l'église militaire a été réduite en cendres pendant la Seconde Guerre mondiale. En 1968, sur ordre de la direction de la RDA, elle a été démolie. La construction de la nouvelle tour a commencé en 2017, dans le but de lui donner

