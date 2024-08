- Législateur: Unis contre l'autoritarisme

Au sujet des élections régionales à venir en Saxe et en Thuringe, la ministre de la Justice de Hambourg, Anna Gallina, appelle tous les démocrates à s'unir contre le fascisme. Simultanément, la politique verte a critiqué le président de l'CDU, Friedrich Merz, pour son populisme. "Incroyable ! Au lieu de s'attaquer aux fascistes, ils se livrent à un populisme égoïste et grossier", a-t-elle publié sur la plateforme X (anciennement Twitter).

Merz : Le gouvernement perd le contrôle du pays

Précédemment, Merz avait publié : "Lorsque le chancelier fédéral perd le contrôle du gouvernement, le gouvernement finit par perdre le contrôle de l'ensemble du pays. On peut l'observer dans les sondages : en Thuringe et en Saxe, tous les trois partis de la coalition du feu lutte pour franchir la barre des 5 %. En tant que citoyen de ce pays, je n'ai aucun plaisir à cela."

Gallina a répliqué : "La Thuringe et la Saxe sont cruciales ! Les démocrates doivent toujours être proches et capables de se tenir unis contre le fascisme."

Merz a clarifié à Erfurt jeudi que, conformément à l'accord unanime de l'CDU fédérale et de toutes ses associations d'État, il n'y aura pas de collaboration avec l'AfD. "Le serment reste valable. Nous n'obtempérerons pas", a-t-il affirmé lors d'une apparition commune de campagne électorale avec le candidat principal de l'CDU de Thuringe, Mario Voigt.

Les partis de la coalition du feu à 5 % dans les sondages

Selon un récent sondage Forsa, l'CDU serait la force la plus puissante en Saxe le 1er septembre avec 33 %, suivie de l'AfD avec 30 % et du Bündnis Sahra Wagenknecht (BSW) avec 13 %. Le SPD et les Verts atteindraient chacun 6 % pour entrer au Parlement régional, tandis que la gauche serait à 3 % et donc plus représentée. Autres partis atteindraient 9 %, dont le FDP avec moins de 3 %.

En Thuringe, l'AfD est actuellement la force la plus puissante avec 30 %. L'CDU vient en deuxième position avec 21 % et le BSW avec 18 %. La gauche, qui a été représentée jusqu'à présent par Bodo Ramelow en tant que ministre-président, est à 13 % dans le sondage. Le SPD entrerait au Parlement régional avec 7 %, tandis que les Verts manqueraient cet objectif avec 4 %. Autres partis atteindraient 7 %, dont le FDP avec moins de 3 %.

La critique de Merz envers les "partis de la coalition du feu" luttant pour franchir la barre des 5 % en Thuringe et en Saxe est considérée comme mal placée par Gallina, qui met en avant l'importance de rester unis contre le fascisme dans ces régions cruciales. Despite Merz's assertion that the CDU will not collaborate with the AfD, the far-right party is gaining significant support in both states, posing a challenge to democrats.

