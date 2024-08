- "Légalisation, mais bien!": 28e défilé du chanvre commence

Sous le slogan "Légalisation, mais bien faite !", la 28e Parade du Cannabis aura lieu samedi à Berlin. Après le rassemblement inaugural (12h00) à la fontaine de Neptune, le défilé est prévu pour l'après-midi, ont annoncé les organisateurs. La marche de protestation se concentre principalement sur la loi sur le cannabis entrée en vigueur cette année, que les organisateurs de la parade critiquent comme "insuffisante".

"La deuxième colonne promise avec des magasins spécialisés est urgemment nécessaire", a déclaré Martin Steldinger, président de l'Association de la Parade du Cannabis. "Et nous avons besoin de clubs de cannabis fonctionnels."

Depuis le 1er avril de cette année, la possession de certaines quantités de cannabis, la culture privée et la consommation de la drogue en public sont autorisées dans tout le pays pour les adultes de 18 ans et plus, sous certaines conditions. Pas plus de 25 grammes ne peuvent être transportés en public, et pas plus de 50 grammes ne peuvent être stockés chez soi. Jusqu'à trois plants sont autorisés dans l'espace de vie. Les violations peuvent être punies d'une amende élevée.

L'Association de la Parade du Cannabis croit fermement que la communauté profiterait de la mise en œuvre de la deuxième colonne promise.

