- Légalisation du cannabis: aucune libération anticipée

Les procureurs de MV ont terminé l'examen de milliers de procédures d'application de la loi exigées par la légalisation du cannabis. Dans 178 cas, l'application d'une amende et dans un cas l'application d'une peine de prison alternative non exécutée ont été suspendues en raison de l'amnistie rétroactive, comme l'a annoncé le ministère de la Justice sur demande. Il n'y a eu ni libération anticipée de prison ni de détention.

L'examen est devenu nécessaire après l'entrée en vigueur de la loi sur le cannabis (CanG) le 1er avril, supprimant le cannabis de la liste des substances interdites de la loi sur les stupéfiants. Les adultes peuvent maintenant porter jusqu'à 25 grammes de la substance en public, avec un maximum de 50 grammes à la maison. Il est également permis d'avoir jusqu'à trois plants de cannabis dans l'espace de vie. Le fumage en public est autorisé, mais pas près des enfants et des jeunes, des écoles, des jardins d'enfants, des terrains de jeu et, pendant la journée, pas non plus dans les zones piétonnes.

Le ministère avait annoncé en mai qu'environ 6 000 cas devraient être examinés dans le Mecklembourg-Poméranie occidentale. Dans trois cas, l'application de peines suspendues a été suspendue. De plus, cinq détenus ont été touchés pour lesquels les parquets ont dû demander la dissolution et la réimposition d'une peine totale suspendue conformément à la CanG.

L'amnistie rétroactive annoncée par le ministère de la Justice a entraîné la suspension de l'application dans 179 cas, y compris la libération de prison dans un cas en raison de l'amnistie liée à la légalisation du cannabis.

