L'effroyable accident du détenteur du record du monde éclipsé la finale olympique

Lamecha Girma est le détenteur du record du monde du 3000m steeple et le favori pour le titre olympique. Cependant, lors de la finale, il trébuche sur un obstacle et reste inconscient sur la piste. La stupeur est grande, les secouristes accourent auprès de l'Éthiopien tandis que la course continue.

La finale olympique du 3000m steeple a été assombrie par une lourde chute. Le grand favori Lamecha Girma d'Éthiopie est tombé au dernier obstacle, à environ 200 mètres de la ligne d'arrivée, et est resté immobile au sol. Le jeune homme de 23 ans a été pris avec sa jambe arrière et a heurté le sol visage en avant.

Les secouristes ont gesticulé et ont accouru auprès du détenteur du record du monde. Après plusieurs minutes de soins, il a été évacué du Stade de France sous les applaudissements du public. Un collier cervical était visible autour du cou de Girma. Selon les informations du journal sportif français "L'Equipe", qui cite l'équipe éthiopienne, Girma était conscient et capable de parler.

Pendant que Girma était au sol, les concurrents se sont livrés à un finish passionnant. L'or est revenu à Soufiane El Bakkali. Le Marocain a remporté la course en 8:06.05 minutes, devançant de peu l'Américain Kenneth Rooks, qui a terminé à 0,36 seconde. La troisième place est revenue à Abraham Kibiwot du Kenya. Le trio allemand n'a pas pu se qualifier pour la finale.

Surprises allemandes au lancer du disque

Un Allemand était en finale du lancer du disque. Clemens Prüfer a terminé sixième avec un lancer de 67,41 mètres et a quitté le cercle de lancer en souriant. "Je suis aux anges. C'était la meilleure compétition que j'ai jamais connue", a déclaré Prüfer, ajoutant en regardant le niveau, "C'était probablement la meilleure compétition de lancer de disque de tous les temps. Avec ma performance, j'aurais remporté la médaille de bronze à Tokyo."

Le champion olympique surprise était le Jamaïcain Roje Stona, qui a lancé le disque à un record personnel de exactement 70 mètres au quatrième tour. Ainsi, le 19e mondial de l'année précédente a surpassé tous les favoris. "Je pense qu'il ne sait toujours pas ce qui s'est passé. Aucun des favoris ne l'avait sur leur radar", a déclaré Prüfer. L'argent est revenu au Lituanien Mykolas Alekna avec seulement trois centimètres de moins. Le jeune recordman du monde et champion d'Europe de 2022 a manqué l'occasion de suivre les pas de son père Virgilijus pour l'instant. Alekna senior a remporté la première de ses deux médailles d'or à Sydney en 2000 et a remporté plusieurs titres. L Australien Matthew Denny a remporté le bronze avec 69,31 mètres.

L'or sur 400 mètres est revenu à l'Américain Quincy Hall sur les derniers mètres en 43,40 secondes. Ainsi, Hall a rattrapé le Britannique Matthew Hudson-Smith, qui a couru en 43,44 secondes. Le bronze est revenu au Zambien Muzala Samukonga en 43,74 secondes.

Au saut à la perche, l'Australienne Nina Kennedy a triomphé avec 4,90 mètres devant la championne olympique de Tokyo Katie Moon des États-Unis et la Canadienne Alysha Newman, qui ont toutes deux franch

