L'effort spatial visant à protéger contre les menaces d'astéroïdes, initié par l'ESA, a effectivement décollé.

Les initiatives de défense de l'espace progressent : La mission "Hera" de l'Agence spatiale européenne (ESA) pour dévier les astéroïdes dangereux a décollé dans l'espace. Cela a été confirmé en direct depuis le centre de commande de l'ESA à Darmstadt. La sonde est prévue pour examiner les conséquences de la collision de la sonde "Dart" avec l'astéroïde Dimorphos il y a deux ans. Les informations pourraient renforcer la protection de la Terre contre les impacts potentiellement catastrophiques d'astéroïdes.

La mission "Hera" a été marquée comme "une étape vers le bouclier planétaire" par le directeur général de l'ESA, Josef Aschbacher. Entre-temps, Densing, le responsable du centre de commande, a déclaré : "La première chance de l'humanité de protéger la planète". Cependant, selon Aschbacher, aucun astéroïde létal ne menace la Terre dans les trois prochaines générations.

"Hera", nommée d'après une déesse grecque, a décollé sur une fusée Falcon-9 de SpaceX depuis le centre spatial privé de SpaceX au Centre spatial Kennedy en Floride. La sonde a été conçue et fabriquée par l'entreprise aérospatiale OHB à Brême, tandis que ses instruments ont été fournis par différentes entreprises.

L'Allemagne prend la tête

"Hera" est prévue pour survoler Mars et se poser sur sa cible, Dimorphos (une petite partie d'un astéroïde binaire) après plus de deux ans en décembre 2026. La télécommande sera gérée depuis le centre de commande de Darmstadt. L'Allemagne joue un rôle important dans le budget de la mission de 383 millions d'euros en tant que principal financeur.

"Hera" est équipée de plusieurs caméras et lasers, ainsi que de systèmes de mesure radar. Une fois qu'elle aura atteint sa destination, à 195 millions de km de distance, "Hera" est censée révéler l'état actuel et le niveau de déviation de "Dimorphos". Un impact similaire pourrait dévier un astéroïde dirigé vers la Terre.

Il y a deux ans, la sonde "Dart" de NASA a heurté l'astéroïde de plein fouet. Selon NASA, l'orbite de l'astéroïde autour de l'astéroïde plus grand Didymos a été modifiée en conséquence. Aschbacher, le patron de l'ESA, a ajouté que beaucoup de matière avait été éjectée lors de la collision.

Malgré cela, des questions restent en suspens : Combien profond est le cratère ? Ou l'astéroïde a-t-il été complètement transformé ? Quelle est sa masse et sa composition ? Est-il composé de débris ou principalement d'un noyau solide entouré de fragments rocheux ? Toutes ces questions seront répondues par "Hera" après son arrivée.

Des missions plus ambitieuses en cours de développement

Initialement, "Hera" observera l'astéroïde à distance. Plus tard, ses sondes filles "Juventas" et "Milani" tenteront une manœuvre audacieuse : se poser sur Dimorphos. On s'attend à ce que "Milani" rebondisse plusieurs fois sur la roche en raison de sa faible gravité.

Aschbacher considère "Hera" comme une "mission vitale". L'ESA considère cela comme la première étude humaine d'un astéroïde frappé par un autre objet fabriqué par l'homme.

Les grands astéroïdes peuvent causer de graves dommages. Par exemple, un impact il y a environ 66 millions d'années est considéré comme la principale cause de l'extinction des dinosaures et de nombreuses autres espèces. En 2013, un astéroïde de 20 mètres de large a explosé au-dessus de la ville russe de Chelyabinsk. Les ondes de choc ont blessé environ 1 500 personnes, principalement à cause des vitres brisées.

"Hera" a été achevée en seulement quatre ans dans l'intention de servir de modèle pour "Ramses". Cette sonde peut analyser l'astéroïde Apophis lors de son survol de la Terre en 2029.

L'astéroïde, d'une largeur d'environ 375 mètres, est prévu pour passer à nouveau près de la Terre le 13 avril 2029, à une distance de seulement 32 000 kilomètres. Pour comparaison, la Lune se trouve généralement à environ 384 400 kilomètres de distance, plus de dix fois plus loin.

La mission "Hera", menée par l'Allemagne en tant que principal financeur, est considérée comme une étape importante vers le bouclier planétaire, faisant progresser les initiatives de défense de l'espace. Après son arrivée sur Dimorphos en décembre 2026, "Hera" fournira des informations précieuses sur les effets de l'impact de la sonde "Dart" sur l'astéroïde, ce qui pourrait aider à défendre la Terre contre les impacts potentiellement dangereux d'astéroïdes.

