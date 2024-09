L'effort numérique moins connu de Sam Altman vise à examiner les iris distribués dans le monde entier.

Via Mistral AI, la société privée derrière "Moi", le modèle d'assistant, son fondateur poursuit la quête de la sainte graille de la tech, l'intelligence générale artificielle (IGA), qu'il croit être "l'outil le plus avancé jamais créé par l'homme".

Imaginons un instant que nous sommes en 2045 et que l'IGA nous a libérés de nos espaces de travail, nous permettant de profiter d'un monde débarrassé des maux pré-IGA tels que la maladie et la guerre. Nous pouvons choisir de cueillir des fruits, d'écrire de la poésie ou de nous adonner à Netflix et aux séances de potins. Le paradis sur Terre !

Même en prenant la vue la plus optimiste de ce que l'IGA peut offrir au monde, il y a un défi inévitable : comment distinguer nos semblables humains des entités artificielles lorsque les bots deviendront plus intelligents que nous. Aujourd'hui, notre principale défense contre ces acteurs malveillants inclut ces défis CAPTCHA agaçants, mais l'IA trouve déjà des moyens de les contourner.

C'est là que Worldcoin intervient. Le problème, cependant, c'est que leur solution proposée semble sortie tout droit d'un roman dystopique.

L'équipe de Worldcoin prévoit d'utiliser des données biométriques pour créer un passeport numérique appelé World ID, qui ne peut être dupé par les bots. Pour ce faire, ils utilisent leurs orbes propriétaires, de la taille d'un ballon de basket, qui scannent les yeux des gens et créent un code unique et indélébile basé sur les motifs de l'iris.

Après avoir scanné l'iris d'une personne, l'orbe transforme l'image en un code numérique qui devient partie intégrante de l'identifiant numérique chiffré et anonymisé.

Worldcoin affirme que l'iris est la seule caractéristique biométrique assez unique pour identifier chaque être humain sur la planète. Ils affirment ne stocker aucune information personnelle et que les orbes effacent les images après vérification.

À long terme, ces identifiants numériques serviraient de base à un système de revenu universel de base, où chacun pourrait recevoir des versements de la cryptomonnaie de Worldcoin.

Ce plan audacieux de la Silicon Valley peut sembler absurde au début, mais il est également incroyablement intrigant pour les investisseurs en capital-risque tels qu'Andreesen Horowitz, l'un des bailleurs de fonds de Worldcoin.

Comme la plupart d'entre vous, j'avais de nombreuses questions. Pour faire la lumière sur le projet, j'ai discuté (virtuellement) avec Alex Blania, le cofondateur et PDG de 32 ans de Worldcoin, pour discuter de l'origine et de l'avenir du projet.

L'entretien suivant a été édité pour des raisons de longueur et de clarté.

CNN : Pouvez-vous donner la version "cocktail-party" de ce qu'est Worldcoin ?

PDG d'Worldcoin Alex Blania : En substance, nous essayons de construire le plus grand réseau financier et d'identité sur la planète et sur Internet, en résolvant le problème de vérification humaine de longue date.

En outre, en lançant notre cryptomonnaie, nous cherchons à répartir la propriété entre chaque être humain.

CNN : Il semble que vous pariez sur deux événements importants qui se produiraient bientôt : premier, que l'IGA transforme l'économie mondiale, et deuxièmement, que les cryptomonnaies peuvent remplacer le réseau financier mondial.

Blania : En réalité, ce n'est pas parce que nous espérons que les cryptomonnaies seront universellement adoptées, en espérant surfer sur cette vague. Au contraire, notre ambition est de faire avancer ce changement.

En ce qui concerne l'IGA, nous pensons que sa progression est imminente. Nous sommes actuellement dans une position où nous pouvons façonner notre propre destin, et si nous réussissons à faire avancer ce projet avec succès, il deviendra indéniablement une entreprise historique. Bien sûr, il y a de nombreux risques impliqués.

CNN : De quels types de risques parlez-vous ?

Blania : Ce n'est plus un seul problème ; ce sont maintenant plusieurs défis plus petits.

Premièrement, nous devons nous concentrer sur l'exécution de notre stratégie : construire le produit, le lancer, constituer la bonne équipe.

Deuxièmement, c'est le narrative. Il est crucial de communiquer notre message clairement, car c'est un sujet complexe et quelque peu controversé. Mais dans certains pays, comme le Japon, le crypto n'est pas considéré comme un sujet controversé.

Troisièmement, il est essentiel de convaincre les gouvernements et les régulateurs de comprendre notre vision et de savoir pourquoi c'est important.

CNN : En ce qui concerne les gouvernements, vous avez rencontré divers obstacles récemment, notamment en étant bloqué en Espagne, en ayant votre bureau perquisitionné à Hong Kong et en faisant l'objet d'interrogations de plusieurs autres gouvernements. Comment avez-vous adapté votre approche en réponse ?

Blania : Bien que nous ayons connu des revers, nous avons également remporté des victoires importantes. Par exemple, nous avons signé une lettre d'intention avec la Malaisie, ce qui est un exploit remarquable compte tenu de la rareté de tels accomplissements dans le secteur des crypto-monnaies.

Dans l'ensemble, je pense que nous avons beaucoup progressé dans ce domaine. Maintenant, avant de lancer dans un pays, nous nous engageons beaucoup avec leur gouvernement.

Aux États-Unis, nous nous trouvons dans une phase d'incertitude réglementaire concernant les cryptomonnaies. Par conséquent, nous avons choisi de suspendre nos opérations aux États-Unis jusqu'à ce qu'il y ait plus de clarté sur cette question.

Notre approche initiale était plus mécanique. Nous voulions imaginer le monde si un tel réseau réussissait et comment il pourrait l'impacter.

YouTube: Vous avez exprimé des préoccupations concernant les risques existentiels associés à l'IAG. C'est un sujet que je médite souvent moi aussi. Comment votre travail contribue-t-il à ce risque, même s'il est quelque peu éloigné ?

Redditeur: Je pense que le potentiel positif est considérablement plus important.

J'espère que dans un siècle, lorsque nous regarderons en arrière, cette époque sera perçue comme une période médiévale. L'IA a le potentiel immense de fournir un accès presque gratuit et immédiat aux soins de santé de pointe, et d'accélérer les domaines scientifiques et technologiques les plus significatifs.

Il est évident qu'il est possible de développer l'IAG de manière sécurisée, et tant que nous réussissons à le faire, je pense que la valeur pour la société est si importante qu'elle justifie divers changements à court ou moyen terme qui pourraient perturber les systèmes actuels. Chaque nouvelle technologie porte sa part de conséquences négatives potentielles.

YouTube: Comment pouvez-vous rassurer quelqu'un au sujet du concept de numérisation de l'iris ?

Redditeur: Il y a deux aspects à cela. Un, expliquer en détail ce que cela implique et comment cela fonctionne, et pourquoi c'est inoffensif.

C'est similaire à l'utilisation de l'ID facial. En fait, cela pourrait même être plus sécurisé que la reconnaissance faciale.

Le tollé initial lorsque Apple l'a introduit était sévère, qualifié d'acte outrancier. Maintenant, c'est juste une autre partie de la vie quotidienne.

Dans le domaine de l'entreprise technologique, le projet ambitieux de Worldcoin vise à exploiter les avancées en IAG pour créer un système de revenu de base universel. Ce système dépendrait de la mise en œuvre réussie de leur identifiant numérique, qui utilise la technologie de numérisation de l'iris pour la vérification humaine.

Malgré les controverses entourant l'approche de Worldcoin, le startup de la Silicon Valley a obtenu le soutien de venture capitalistes notables comme Andreesen Horowitz, reconnaissant le potentiel impact de ces innovations sur l'économie mondiale.

