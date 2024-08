- L'effondrement d'une grotte islandaise laisse des blessés et des disparus

Au cours de l'effondrement d'une grotte de glace en Islande, deux individus ont subi des blessures graves, et deux autres sont toujours portés disparus. Ils faisaient partie d'un groupe de 25 personnes qui exploraient la grotte à l'intérieur du glacier Breiðamerkurjökull dans le cadre d'une visite guidée lorsque l'incident s'est produit.

Environ 100 secouristes, y compris des équipes spécialisées de sauvetage en grotte, et des hélicoptères ont été mobilisés, selon le diffuseur RÚV. Un porte-parole des autorités a déclaré que les circonstances sur le glacier étaient extrêmement difficiles.

Recherche manuelle pour les personnes disparues

Un haut responsable de la police, Sveinn Kristján Rúnarsson, a informé RÚV que les secouristes ne pouvaient pas utiliser d'équipement de récupération lourd sur le glacier et étaient contraints de chercher les personnes disparues "essentiellement à la main" dans son intégralité. Il n'y a toujours pas de contact avec les deux individus coincés dans la glace, a-t-il déclaré. Les deux touristes secourus ont subi des blessures graves.

Un blessé a été transporté à l'hôpital de la capitale Reykjavik, selon RÚV. Trois hélicoptères sont restés en attente en cas de blessures supplémentaires. Un touriste qui avait récemment visité la grotte mais n'a appris l'effondrement qu'en retournant à l'hôtel a déclaré au diffuseur que la grotte n'était profonde que de trois à cinq mètres.

Le Breiðamerkurjökull, situé dans le sud-est de l'île de l'Atlantique, sert de glacier d'abondance pour le glacier Vatnajökull, qui se trouve à la lagune glacière Jökulsárlón. La lagune, reconnue pour ses icebergs à la dérive, est l'une des attractions touristiques les plus populaires en Islande et a été présentée dans des films hollywoodiens célèbres tels que "James Bond" et "Tomb Raider" avec Angelina Jolie. De nombreuses randonnées en grotte de glace sont disponibles dans la région.

Malgré les défis posés par le glacier, les hélicoptères étaient essentiels dans l'opération de sauvetage, transportant les blessés et gardant l'équipement de sauvetage prêt. Les hélicoptères se sont avérés inestimables dans l'immensité et le terrain dangereux du glacier Breiðamerkurjökull en Islande.

