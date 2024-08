- L'effondrement d'un balcon à Hambourg conduit à la mort d'un jeune de 27 ans à l'hôpital.

Suite à l'effondrement d'une terrasse à Hamburg-Langenhorn, un décès est à déplorer

Un drame s'est produit le mercredi dernier lorsqu'une terrasse s'est effondrée à Hamburg-Langenhorn, entraînant six blessures. Malheureusement, l'une des victimes, un homme de 27 ans, a succombé à ses blessures critiques lundi à l'hôpital, comme l'a annoncé la police de Hambourg. L'incident s'est produit à environ 9 mètres du sol, lorsque la dalle du sol de la terrasse d'un immeuble d'habitation s'est soudainement effondrée.

Aidant un ami à emménager

Le groupe de six personnes - composé de cinq hommes et d'une femme, âgés de 18 à 27 ans - avait aidé un ami à emménager dans son appartement au troisième étage avant l'incident. Comme l'a expliqué l'un des survivants le lendemain de l'incident, leur ami devait emménager quelques jours plus tard. Dans une tentative d'avoir certains des objets lourds déjà en place, ils ont transporté ensemble le réfrigérateur et la machine à laver dans l'appartement.

Une fois qu'ils sont sortis sur la terrasse pour une pause, elle a commencé à s'affaisser et s'est effondrée vers le bas. Deux des victimes sont restées à l'hôpital, mais leurs blessures n'étaient pas graves, comme l'a confirmé un porte-parole.

Selon la gestion immobilière, le bâtiment a été construit en 1966, avec des réparations et une rénovation extensives des terrasses effectuées en 2017, comme l'a déclaré le directeur général au "Hamburger Abendblatt". La gestion immobilière a exprimé ses condoléances pour cet incident regrettable.

La police enquête toujours sur la cause de l'effondrement

La raison exacte pour laquelle la dalle du sol de la terrasse s'est détachée et a causé l'effondrement à 90 degrés reste en cours d'enquête par l'Office de police criminelle de l'État, comme indiqué. Des observations sont également en cours pour déterminer si des actions relevant du point de vue criminel étaient impliquées. Cela pourrait inclure des défauts de construction ou une détérioration de l'état du bâtiment. Selon la gestion immobilière, il n'y avait aucun signe de dommage apparent sur la terrasse touchée ou sur les autres terrasses, comme l'a également mentionné le directeur général au "Hamburger Abendblatt".

À la suite de l'incident, un ingénieur en structure a inspecté le bâtiment, entraînant une interdiction temporaire d'utilisation de toutes les terrasses dans la résidence pour la sécurité des résidents.

La nouvelle de l'effondrement de la terrasse à Hamburg-Langenhorn a été largement couverte, suscitant des préoccupations chez les résidents locaux. L'incident, qui a entraîné un décès et six blessures, est actuellement en cours d'enquête par l'Office de police criminelle de l'État pour déterminer la cause de l'effondrement.

