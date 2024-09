L'effondrement du marché automobile allemand en août s'est produit.

Le marché automobile allemand a connu une baisse en août par rapport à une performance impressionnante lors de la même période de l'année précédente. Environ 197 000 nouveaux véhicules ont été immatriculés le mois dernier, représentant une baisse significative d'environ 28 % par rapport à l'année précédente.

Les véhicules électriques ont connu une baisse significative, avec seulement 27 000 nouvelles immatriculations, soit une baisse de 69 % par rapport aux chiffres de l'année précédente. Cette baisse notable peut être attribuée au retrait des subventions gouvernementales pour les voitures de société à partir de septembre de l'année dernière. Cela a entraîné une augmentation des achats de véhicules électriques, ce qui a à son tour augmenté les immatriculations totales de plus d'un tiers.

Cependant, le marché est actuellement confronté à une demande réduite. L'industrie automobile allemande s'inquiète de plus en plus de la situation économique actuelle et de la perspective future. L'indice de climat des affaires Ifo pour le secteur a chuté de presque six points pour atteindre -24,7 en août. Selon Anita Woelfl, experte de l'Ifo pour l'industrie, "le sentiment dans l'industrie automobile est en train de sombrer".

Malgré la baisse en août, certains constructeurs automobiles restent optimistes pour le reste de l'année. Le marché automobile allemand devrait connaître de légères améliorations en septembre.

Malgré la baisse en août, la prévision globale pour les immatriculations de véhicules électriques en 2023 reste prometteuse, avec une augmentation projetée grâce à l'amélioration de l'infrastructure et aux incitations gouvernementales potentielles.

Lire aussi: