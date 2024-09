- L'effondrement de la grue à la barrière de la vallée laisse le nombre de blessés incertain

Une grue de construction a basculé et est tombée de son site sur un pont, directement dans les eaux d'un barrage dans la région de Thuringe. Selon les rapports de police, la grue est actuellement à moitié immergée dans l'eau. Le nombre de victimes n'a pas encore été révélé, pas plus que la cause de cet incident. Actuellement, les secours tentent de redresser la grue.

Ce chantier de construction se trouve sur un pont qui enjambe la B90, au-dessus du barrage de Bleilochtalsperre, près de Bad Lobenstein (district de Saale-Orla). L'incident a été signalé aux autorités à 11h40.

Les autorités sont encore incertaines quant au nombre de victimes de l'incident de la grue sur le site, ainsi que quant à la cause précise de cet événement malheureux. Malgré la grue étant immergée dans les eaux du barrage, des efforts sont déployés pour la récupérer et la stabiliser.

