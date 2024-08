L'efficacité de Pascal Large représente le parfait ajustement pour le puzzle de Dortmund

À 32 ans, Pascal Groß fait ses débuts en équipe nationale allemande, et à 33 ans, il rejoint enfin son club de rêve d'enfance. Pascal Groß est un joueur tardif, mais il pourrait devenir un atout précieux pour Borussia Dortmund. Il le prouve dès son premier match officiel.

Pascal Groß a remporté son premier trophée avec son club adoré lors de son premier match officiel. Le nouveau meneur de jeu de Borussia Dortmund a été nommé "Joueur du Match" après la victoire 4-1 contre le 1. FC Phoenix Lübeck au premier tour de la DFB-Pokal à Hambourg. "J'essaie de ne pas m'emballer trop avec ça", a-t-il déclaré au sujet de la récompense. "Si les gens pensent que j'ai bien joué et que l'entraîneur est d'accord, c'est parfait."

Avec deux passes décisives, une pour le but d'ouverture de Waldemar Anton (3e minute) suite à un corner et une autre pour le troisième but de Julian Brandt (45+1) avec une longue passe du milieu de terrain, le nouveau meneur de jeu à Dortmund a largement contribué à un début officiel réussi pour Nuri Sahin en tant que nouvel entraîneur-chef du BVB. Il a également démontré son importance personnelle.

"Je suis heureux d'avoir pu aider", a-t-il déclaré au Volksparkstadion de Hambourg, où le match a été déplacé en raison de l'absence de installations appropriées à Lübeck. "Mais je pense qu'il y a encore de la place pour s'améliorer. C'était notre premier match officiel, nous devions gagner. Maintenant, en Bundesliga, nous allons affronter des adversaires complètement différents", a déclaré Groß, regardant vers le match d'ouverture contre Eintracht Frankfurt samedi (18h30/Sky et dans le live ticker de ntv.de).

Le rêve d'enfance du joueur tardif se réalise

Il a fallu environ 14 ans à Pascal Groß dans le football professionnel pour finalement rejoindre le club qu'il admirait étant enfant, à l'âge de 33 ans. Il a joué pour Brighton & Hove Albion en Premier League anglaise pendant sept ans et est resté sous les radars en Allemagne pendant longtemps. À 32 ans, il a fait ses débuts en équipe nationale et a même été dans l'équipe pour l'Euro de cet été. Maintenant, Borussia Dortmund a également découvert le joueur tardif. Lorsque le club l'a approché, Groß n'a pas hésité à revenir en Bundesliga.

Malgré son début de formation tardif en raison de sa participation à l'Euro, Groß a fait une forte impression en peu de temps. Il a montré qu'il pouvait être la pièce manquante que Dortmund avait besoin la saison dernière : un initiateur au milieu de terrain et un organisateur en défense - en somme, un leader.

"Un joueur peut faire cela en peu de temps s'il est intelligent, pense au football et sait comment le jeu fonctionne. Et Pascal sait cela. C'est pourquoi nous l'avons signé", a déclaré Sahin. "Il est très important pour notre jeu. Il domine, impose le rythme. C'est quelque chose qui nous manquait dans notre jeu l'année dernière."

Groß est excité pour "quelque chose de spécial"

L'entraîneur Sahin connaît déjà l'excitation de jouer avec l'intensité totale du public de Dortmund de ses propres jours en tant que joueur du BVB. Groß a eu un avant-goût de cette énergie loin de chez lui à Hambourg, où l'équipe de deuxième division HSV avait un public principalement noir et jaune, bruyant.

"C'était incroyable. Depuis l'échauffement, c'était quelque chose de très spécial pour moi. Mon premier match officiel", a-t-il déclaré. Même le match amical de pré-saison contre Aston Villa à Dortmund devant plus de 80 000 spectateurs était fou. "Le samedi prochain, c'est mon premier match à domicile en Bundesliga. Ça arrive vite, et c'est quelque chose de spécial pour moi", a déclaré Groß. "J'essaie de bien jouer. Ensuite, je peux profiter du reste encore plus."

