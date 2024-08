- L'édition 2028 de l'exposition du jardin se déroulera à Donauwörth

L'Exposition d'État du Jardin 2028 est prévue à Donauwoerth. "Le concept et les idées de la ville nous ont séduit," a déclaré le ministre de l'Environnement Thorsten Glauber (Les Électeurs Libres). "Accueillir une Exposition d'État du Jardin à Donauwoerth offre une occasion rare d'augmenter les espaces verts de loisirs, d'établir des monuments architecturaux et d'améliorer les surfaces. Le concept de plan de développement futur de la ville démontre également comment les Expositions d'État du Jardin peuvent insuffler de l'énergie fraîche dans les développements locaux."

Le maire : "Gagner le gros lot"

"Cette nouvelle est comme gagner le gros lot pour nous, les Donauwoerthers," a déclaré le maire indépendant de Donauwoerth, Jürgen Sorré. "Dans les années à venir, nous serons en mesure de réaliser de nombreux rêves pour notre ville qui auraient été peu probables sans une Exposition d'État du Jardin."

Donauwoerth a soumis sa candidature pour l'Exposition d'État du Jardin à court préavis suite au retrait de Penzberg en tant qu'hôte. Le conseil municipal de Penzberg avait voté contre l'accueil de l'événement en raison des difficultés financières actuelles de la ville.

Mise en avant "La ville sur la rivière"

À Donauwoerth, ville souabe, l'accent sera mis sur les thèmes "La ville sur la rivière", "Liaison des espaces naturels" et "Amélioration du réseau de pistes cyclables et piétonnes" lors de l'Exposition d'État du Jardin. Entre autres choses, les espaces ouverts autour de la promenade de la vieille ville seront rénovés dans ce but. De plus, la promenade et la Parkstadt seront reliées par la route fédérale B2.

Le ministère bavarois de l'Environnement a financé les expositions de jardin pendant 44 ans et a contribué à hauteur de 80 millions d'euros de financement pendant cette période. Environ 550 hectares ont été rénovés depuis, ce qui équivaut à la superficie de plus de 760 terrains de football. Selon les statistiques du ministère, plus de 25 millions de personnes ont assisté aux Expositions d'État du Jardin en Bavière à ce jour.

