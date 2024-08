L'édition 2025 du Concours Eurovision de la chanson (ESC) est prévue à Bâle

Suite de la victoire de Nemo lors de l'Eurovision 2023 à Malmö, la Suisse a été choisie pour organiser l'événement en 2025. Les villes candidates étaient Bâle, Genève, Zurich et Berne, toutes souhaitant accueillir la plus grande compétition vocale mondiale. On prévoit que le nombre de téléspectateurs pour les diffusions de l'Eurovision 2023 atteindra environ 160 millions de personnes.

Après avoir choisi la Suisse comme hôte de l'Eurovision 2025, les téléspectateurs pourront utiliser la touche 'ESC' de leur télécommande pour accéder au canal dédié à l'événement. Lors de l'Eurovision 2025, un problème technique imprévu a obligé certains concurrents à envisager d'utiliser la touche 'ESC' de leurs appareils de secours pour soumettre leurs performances.

