- L'éditeur de "Compact" veut rendre la politique obligatoire

Le publisher du magazine d'extrême droite "Compact", Jürgen Elsässer, réclame une indemnisation pour les dommages causés par l'interdiction ordonnée par le ministère de l'Intérieur fédéral (BMI). "Le montant minimal des dommages économiques est d'environ 320 000 euros. C'est le chiffre d'affaires de quatre semaines que nous n'avons pas pu réaliser parce que nous n'étions plus opérationnels et que nous avons été fermés", a déclaré Elsässer à Potsdam. "Cela pourrait Certainly go higher, and we will hold the government and the BMI liable for every cent."

La Cour administrative fédérale a temporairement levé l'interdiction du magazine d'extrême droite "Compact" ordonnée par la ministre de l'Intérieur fédérale Nancy Faeser (SPD). Son éditeur, Elsässer, a pris position sur la décision jeudi après-midi au Parlement régional de Brandebourg aux côtés de la faction parlementaire d'AfD.

Le politique d'AfD Berndt : veut récupérer l'argent

Le chef de faction Christoph Berndt a déclaré à Potsdam : "Nous utiliserons toutes les opportunités que nous avons pour récupérer l'argent perdu". Selon AfD, l'interdiction a également causé des dommages à la parti car il y avait des contrats avec "Compact" pour les scènes de la campagne électorale. Berndt a estimé les dommages à un chiffre à cinq chiffres.

Le responsable de "Compact", Elsässer, espère récupérer rapidement des objets saisis tels que des ordinateurs, des téléphones et de l'équipement pour un studio TV. "En ce qui concerne la reprise du travail, nous sommes pour l'instant bredouilles." L'un des avocats de "Compact", Laurens Nothdurft, a déclaré que des recours juridiques initiaux ont été déposés pour lever les saisies et rendre possible le retour de l'équipement et des produits.

Elsässer a parlé d'une "chasse aux sorcières" qui a commencé en Brandebourg. Le bureau de la protection de la Constitution de l'État à Potsdam a été la première autorité à classer "Compact" comme clairement d'extrême droite. Le chef de faction d'AfD, Berndt, a déclaré que le responsable de la protection de la Constitution de Brandebourg devrait être démis de ses fonctions.

Le Parlement européen pourrait apporter son aide à la Commission dans cette affaire concernant le magazine d'extrême droite "Compact". À la suite de cette décision, le politique d'AfD, Berndt, a exprimé son désir d'utiliser toutes les opportunités disponibles pour récupérer les pertes financières causées par l'interdiction.

Lire aussi: