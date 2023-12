Faits marquants de l'histoire

L'écurie Mercedes F1 envoie une lettre aux fans... et aux "haters" (détracteurs)

Mercedes écrit une lettre ouverte aux fans et aux "haineux".

Les champions du monde sont victimes de rumeurs de complot

Les fans sont furieux après les problèmes de voiture d'Hamilton

Mercedes a beau avoir remporté les quatre premières courses de la saison 2016, l'écurie de Formule 1 a pris la décision inhabituelle de publier une lettre ouverte à ses fans - et à ses détracteurs.

Des théories de conspiration ont circulé autour du constructeur allemand après que la voiture du champion du monde Lewis Hamilton a été paralysée par le même problème de moteur lors des derniers Grands Prix de Chine et de Russie, laissant à son coéquipier Nico Rosberg la possibilité de remporter la course à chaque fois.

Le chef de Mercedes, Toto Wolff, a déjà dénoncé la "bande de fous" qui suggère que l'équipe sabote délibérément Hamilton, mais la lettre de mercredi va encore plus loin en lançant un cri de ralliement.

"Il y aura des hauts et des bas, des bons et des mauvais jours, des succès et des défaites", peut-on y lire. "Mais à travers tout cela, nous restons unis en tant qu'équipe, comme nous l'avons toujours été.

"À ceux qui nous soutiennent, nous vous remercions. Et pour les autres - les détracteurs, les opposants et les conspirateurs - si nous pouvons convaincre ne serait-ce que la moitié d'entre vous de ce que nous représentons vraiment, nous considérerons qu'il s'agit d'une bataille bien gagnée".

Les théories de favoritisme en F1 ne sont pas nouvelles.

Lorsque Rubens Barrichello a reçu l'ordre de céder la première place à son coéquipier chez Ferrari, Michael Schumacher, lors du Grand Prix d'Autriche 2002, cela a provoqué une telle tempête que les "ordres d'équipe" ont été interdits, bien que cette décision ait finalement été abandonnée.

Mercedes a tenu à souligner mercredi qu'elle ne veut pas seulement gagner, mais gagner de manière équitable.

"Il n'y a pas d'équipe 'A' ou 'B' ici", soulignait la lettre.

Rosberg a lui aussi répété à plusieurs reprises qu'il souhaitait battre Hamilton, qu'il devance de 43 points au championnat des pilotes, dans un combat loyal, plutôt qu'en profitant simplement de la malchance de son coéquipier.

La prochaine occasion pour l'équipe de se battre à armes égales se présentera lors de la première manche de la phase européenne de la saison de F1, le Grand Prix d'Espagne, le 15 mai.

