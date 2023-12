L'écurie de F1 Mercedes va mettre gratuitement à disposition la conception de ses nouvelles aides respiratoires

Les appareils de pression positive continue (PPC) aideront les patients souffrant d'infections pulmonaires à respirer plus facilement lorsqu'un masque à oxygène ne suffit plus.

Le dispositif a été mis au point par une équipe d'ingénieurs de Mercedes et de l'University College London (UCL), ainsi que par des cliniciens de l'UCL Hospital. Après avoir été évalué par des patients à l'hôpital UCL et dans d'autres hôpitaux de la région de Londres, le dispositif a reçu l'approbation réglementaire la semaine dernière.

Le National Health Service (NHS) britannique a commandé jusqu'à 10 000 appareils. Les installations de Mercedes à Brixworth, en Angleterre, où les moteurs de F1 sont conçus et développés, ont été réaffectées pour répondre à cette demande et devraient produire 1 000 unités par jour.

Le nouveau dispositif a été conçu à partir d'un modèle précédent en moins de 100 heures et a reçu l'approbation réglementaire la semaine dernière, selon un communiqué de l'UCL. La conception révisée consomme 70 % d'oxygène en moins que le modèle précédent.

"Ces appareils qui sauvent des vies apporteront un soutien vital au NHS dans les semaines à venir, en aidant à maintenir les patients hors des ventilateurs et en réduisant la demande en lits de soins intensifs et en personnel", a déclaré le professeur David Lomas, vice-provost de l'UCL.

"C'est une réussite phénoménale que ces appareils arrivent dans les hôpitaux deux semaines seulement après la construction du premier prototype. Cela montre ce qu'il est possible de faire lorsque les universités, les hôpitaux et l'industrie travaillent ensemble pour le bien de la nation".

Les appareils de PPC permettent de maintenir les voies respiratoires des patients ouvertes et d'augmenter la quantité d'oxygène entrant dans les poumons en poussant de l'air et de l'oxygène dans la bouche et le nez à un rythme continu. Les équipes de Formule 1 basées au Royaume-Uni contribuent également à la production de milliers de ventilateurs dont le service national de santé du pays a désespérément besoin.

Selon l'université Johns Hopkins, 55 242 cas de coronavirus ont été confirmés au Royaume-Uni, dont au moins 6 159 décès.

Le personnel de la F1 au chômage technique

Mercedes offre une rare bonne nouvelle dans une saison de F1 chaotique qui n'a pas encore officiellement commencé.

La Formule 1 a également annoncé qu'elle avait mis 50 % de son personnel en congé temporaire et que son PDG, Chase Carey, allait subir une réduction de salaire volontaire importante dans le cadre des mesures visant à réduire les coûts pendant la pandémie.

Le personnel sera mis à pied pendant deux mois, jusqu'à la fin du mois de mai, ce qui signifie que les employés recevront 80 % de leur salaire dans le cadre d'un plan de sauvetage financier mis en place par le gouvernement britannique.

Les directeurs et les cadres de la F1 ont tous volontairement accepté de réduire leur salaire de 20 %.

Trois équipes - McLaren, Williams et Racing Point - ont déjà mis une partie de leur personnel au chômage technique, et leurs pilotes respectifs ont également subi une baisse de salaire.

La saison n'a pas encore commencé

Mardi, le Grand Prix du Canada, qui devait avoir lieu le 14 juin, est devenu la neuvième course à être affectée cette saison. Son report signifie que la première course programmée à ne pas être reportée ou annulée est le Grand Prix de France, qui aura lieu le 26 juin.

Les courses d'Australie et de Monaco ont déjà été annulées et six autres ont été reportées à ce jour : Bahreïn, Vietnam, Chine, Pays-Bas, Espagne et Azerbaïdjan.

Les règles de ce sport stipulent qu'un minimum de huit courses doit être organisé pour qu'une saison soit considérée comme un championnat du monde et les organisateurs travaillent sur un calendrier réduit de 15 à 18 événements.

Cet article a été mis à jour pour préciser que les aides respiratoires seront mises gratuitement à la disposition des systèmes de soins de santé du monde entier, et non pas spécifiquement fournies aux travailleurs de la santé du NHS.

