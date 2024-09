L'écrivain Eshkol Nevo explore les thèmes du traumatisme et des attentes sociétales entourant les rôles de genre.

Eshkol Nevo est un auteur prolifique. Au cours des dernières années, cet écrivain israélien renommé a publié un nouveau livre en Allemagne presque tous les deux ans. Cependant, il s'est écoulé quatre ans depuis la sortie de son dernier roman, "Attraction trompeuse". Le livre est une collection d'histoires faiblement liées explorant l'attirance dangereuse entre les individus. Malgré avoir été créé pendant les confinement, le Covid-19 n'est pas mentionné dans le livre. Au lieu de cela, une atmosphère tendue d'incertitude et d'agitation imprègne le récit. Nevo avait terminé le manuscrit avant le déclenchement d'une guerre sans précédent dans son pays natal, Israël. Les conséquences de l'attaque de Hamas contre Israël et du conflit de Gaza pourraient influencer les œuvres littéraires à venir. Malheureusement, dans la situation actuelle, Nevo ne peut pas s'échapper dans la fiction comme il l'a fait pendant la pandémie. Cependant, il trouve du réconfort dans son rôle de conteur, en se connectant avec les gens de manière thérapeutique.

Dans notre dernière conversation en 2020, nous luttions encore avec la pandémie, et Nevo avait lancé son livre "La Vérité" en Allemagne. Maintenant, presque quatre ans plus tard, un conflit a éclaté au Moyen-Orient. Comment Nevo a-t-il été affecté ?

Eshkol Nevo : Je suis actuellement en Italie pour des lectures de "Attraction trompeuse". Alors que j'étais ici le 7 octobre 2023, Hamas a attaqué Israël. Nous avons rencontré des difficultés pour retourner en Israël en raison des perturbations des vols et d'autres défis logistiques. Malgré les difficultés, ma famille et moi avons fortement souhaité retourner chez nous.

Comment était l'atmosphère à votre retour par rapport à avant le conflit ?

À mon retour, j'ai immédiatement remarqué que tout le pays était en état de choc post-traumatique. Ce n'était pas seulement les personnes directement touchées par la tragédie qui semblaient affectées ; tout le monde avait l'air pâle et bouleversé. D'une certaine manière, je suis devenu un genre d'écrivain thérapeutique. J'ai organisé des séances de narration avec divers individus, y compris les membres de la famille des personnes kidnappées, les résidents du sud d'Israël et les soldats blessés. Cette évolution inattendue de ma carrière d'écrivain est presque surréaliste, car j'ai étudié la psychologie mais j'ai choisi une autre voie.

En quoi ces séances diffèrent-elles de vos lectures ou ateliers précédents ?

Je lis toujours des histoires aux gens, mais récemment, j'ai essayé de sélectionner des histoires qui sont un peu thérapeutiques. Cette période de ma vie est remplie à la fois de douleur et de sens. Je passe du temps avec des gens qui ont été blessés ou qui ont perdu des proches. En même temps, c'est l'une des périodes les plus significatives de ma vie. J'ai dit à mes étudiants italiens aujourd'hui : "Nous sommes des conteurs, pas des divertisseurs. Nous pouvons vraiment avoir un impact significatif sur les autres."

En tant que conteurs, comment pouvons-nous nous connecter émotionnellement avec nos lecteurs, surtout lorsque nous relayons des nouvelles de conflits ou de tragédies ?

Les faits sont importants, mais en tant que conteurs, nous pouvons également offrir un accès au côté émotionnel de l'histoire. Rappelez aux lecteurs qu'ils possèdent encore de l'empathie malgré les temps agités. Le fait qu'un pays soit en guerre ne signifie pas que les valeurs ou l'humanité ont été perdues. J'ai accepté toutes les demandes que j'ai reçues, sauf une.

Quelle était la demande que vous avez refusée ?

Une famille m'a demandé d'écrire un éloge funèbre pour quelqu'un qu'ils connaissaient et qui était décédé. J'ai pensé qu'il serait plus approprié pour quelqu'un de proche du défunt de l'écrire, alors j'ai proposé de l'aider. Cependant, j'ai refusé la tâche elle-même.

Vos lecteurs semblent avoir une relation particulièrement proche avec vous. Comment cela est-il possible, alors qu'Israël peut ne pas être aussi bien connu ou compris par certains lecteurs en dehors de la région ?

Cela semble en effet inhabituel, surtout pour les étrangers qui ne connaissent pas Israël. Je reçois souvent des messages et des e-mails de parfaits étrangers, et je ne sais pas comment ils ont obtenu mes coordonnées. Ils me demandent de leur dédicacer des livres ou de les placer dans des boîtes électriques accessibles au public, et je suis heureux de le faire. Cette pratique a continué depuis le conflit. Étant un petit pays avec une communauté soudée, les gens ont montré une remarquable unité et compassion pendant cette période difficile.

En tant qu'auteur israélien, comment abordez-vous la présentation de votre travail à l'étranger, sachant que des questions politiques pourraient surgir ?

En tant qu'écrivain israélien, je m'attends à ce que des questions politiques me soient posées, et cela est généralement attendu. J'essaie de partager mes pensées et mes sentiments honnêtement mais sans les simplifier. Informer les gens des complexités de la situation en Israël et au Moyen-Orient peut être un défi, mais je suis prêt à affronter tout ce qui vient. En même temps, je suis heureux de retourner en Italie, où l'atmosphère est plus paisible. Je souhaite un retour à la normale en Israël, pas seulement pour moi mais aussi pour le bien de mes filles. Malgré les troubles actuels, je suis optimiste quant à l'avenir et j'espère que la paix et la stabilité prévaudront finalement.

La phrase en question peut également désigner une plantation d'agrumes ou un verger, ou encore le paradis biblique. Elle éclaire également le sens de l'acronyme "PaRDeS" dans le Talmud.

Il n'y avait pas un écart significatif entre la fin de la pandémie et les circonstances défavorables qui ont suivi au Moyen-Orient depuis. Est-il même possible de s'échapper dans la fiction maintenant ?

Le roman en question a été écrit pendant la pandémie. J'ai écrit la première section pendant le premier confinement, la deuxième section pendant le deuxième confinement, puis le troisième confinement a commencé, nécessitant la fin du livre. Je me promenais dans un verger nearby avec mon conjoint lorsque nous avons rencontré une femme bouleversée qui nous a dit que son mari était entré dans le verger et n'était pas revenu. Nous l'avons rejointe dans les recherches, mais nous avons finalement dû partir et nous n'avons jamais découvert son sort. Et je me suis dit : peut-être que cela pourrait être la fin du roman.

Je n'avais pas prévu que ce segment du roman serait basé sur un événement réel.

L'événement en Amérique latine s'est produit plusieurs années auparavant. En Amérique du Sud, j'ai rencontré un couple, et plus tard, j'ai lu dans les médias que l'un d'eux avait péri dans un accident de bicyclette. L'idée que ce n'était pas un accident m'a traversé l'esprit. Cependant, la famille n'était pas disposée à dialoguer avec moi à l'époque, me donnant l'impression que j'étais sur la bonne piste. Plusieurs années plus tard, j'ai intégré cet événement dans mon roman.

Que disait la famille ? Ont-ils donné leur consentement pour une telle représentation ?

Non, ils restent dans l'ignorance. J'ai également modifié de nombreux aspects de l'histoire, l'événement servant d'inspiration plutôt que de fait. Ainsi, les premières et dernières sections de "Deceptive Attraction" sont inspirées d'événements authentiques. De plus, la deuxième section l'est également, bien que je ne puisse pas m'étendre sur le sujet, car cela concerne notre histoire familiale.

Cela suscite inévitablement votre curiosité - en tant que lecteur, vous souhaitez distinguer la réalité de la fiction, ce qui s'est déjà produit de ce qui pourrait encore se produire. La fête bacchanale à la fin du livre semble annoncer ce qui s'est passé lors du Nova Festival le 7 octobre.

On m'a souvent posé cette question. Cependant, parfois, vous êtes un prophète indésirable. Je cherchais simplement à décrire une fête sauvage où des substances hallucinogènes sont utilisées, un événement où chacun, quel que soit son genre, peut endosser les rôles des deux sexes.

Pourquoi le livre revient-il sur ce thème à la fin ?

La notion de genre a évolué de manière significative. Je suis hétérosexuel et je m'en tiens à des vues traditionnelles. Cependant, mes filles m'ont éclairé sur l'idée que c'est maintenant plus fluide. Les gens peuvent éprouver les deux types de sentiments et se réinventer en permanence. C'est pourquoi j'ai voulu écrire un roman sur la relation entre hommes et femmes qui se termine de manière plus ouverte, en posant des questions. Dans cette fête fantasque, il y a la possibilité d'expérimenter le sexe en tant qu'autre genre. Et mon personnage fait un choix inattendu, elle souhaite être un homme pendant un court laps de temps dans sa vie. Il y a encore des zones ambiguës entre les hommes et les femmes qui sont fascinantes. Il est captivant d'explorer ces thèmes.

Le Covid ne joue pas un rôle prépondérant dans le livre, bien qu'il ait été écrit pendant les confinement. Pas de tests, pas de masques, pas de vaccins.

Non, pas le Covid-19, mais plutôt Corona. Cependant, les lecteurs ont affirmé sentir la présence de la pandémie tout au long du livre, comme des turbulences lors d'un vol. Turbulences, qui est également le titre de la traduction française. Chaque personnage traverse des turbulences imprévues. L'un tombe amoureux de manière inhabituelle. Un autre est confronté à des dilemmes à l'hôpital où il travaille. Et la femme dans la troisième partie perd son mari, qui disparaît simplement, ce qui est peut-être la tragédie la plus bouleversante. D'une certaine manière, ce roman se rapproche d'un thriller parmi tous mes romans. J'ai cherché à intriguer le lecteur, en questionnant qui a raison, qui a tort. Qui est bon, et qui est mauvais ? Cependant, à la différence d'un thriller, il n'y a pas de réponses définitives. Personne n'obtiendra de réponses claires. Vous ne découvrirez pas de corps. Vous ne trouverez pas de solution à l'énigme. Tout reste enveloppé de mystère.

Donc, la pandémie a-t-elle donné au livre une tonalité plus sombre ?

Pour moi, c'était l'inverse. Ces incidents réellement traumatisants ont servi de distraction par rapport à la pandémie, m'obligeant à trouver la conclusion. Alors que tout le monde était confiné chez soi, je parcourais mentalement l'Amérique du Sud. J'avais une affection inhabituelle et je cherchais une figure masculine manquante dans l'orchard. Je ne dirais pas que j'ai apprécié l'expérience, mais il y avait une énergie abondante. De plus, j'ai écrit l'ensemble du roman avec des écouteurs, en écoutant de la musique en permanence.

La musique a vraiment suscité mes émotions, servant de seul moyen d'activation pendant ces temps de Covid, dépourvus de tout contact ou engagement en personne. Je n'ai pas organisé d'ateliers d'écriture, ni donné de lectures. La musique a été mon seul compagnon tout au long de mon parcours d'écriture.

Et maintenant ? La pandémie semble derrière nous, mais Israël est plongé dans un conflit dévastateur.

Les dynamiques ont considérablement changé depuis octobre. Tout ce que j'ai pu faire, c'est noter mes expériences dans un journal. J'ai partagé certains chapitres de celui-ci en Italie, ainsi qu'en Allemagne. Cela est devenu mon moyen de faire face. Je me suis rarement aventuré dans le domaine de l'écriture autobiographique, ou du partage de la réalité à travers ma propre perspective. Cependant, la fiction a pris

Lire aussi: