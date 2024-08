- L'écrivain a vécu une année très décevante ou décourageante.

George R.R. Martin, 75 ans, a connu une année difficile. Le créateur de l'univers "Game of Thrones" a partagé ses pensées dans un billet de blog sur la tradition de Zozobra, une immense marionnette de 15 mètres qui est brûlée chaque année en septembre lors d'un festival à Santa Fe pour une purification spirituelle. L'événement vise à chasser la "malchance, la tristesse, la mélancolie et la déception de l'année écoulée", selon l'écriture de Martin. Et avec les événements de l'année 202X, il a souligné que "nous en avons besoin plus que jamais".

Les difficultés de Martin

Martin a attribué ses difficultés à la politique : "Ce n'était pas une année fantastique pour personne, avec la guerre partout et une vague de fascisme..." Mais pour lui personnellement, cela a également été "une année plutôt merdique", a-t-il écrit. "Une remplie de stress, de colère, de disputes et de pertes."

Il a même laissé entendre qu'il aborderait ces questions plus tard. Apparemment, cela inclurait la préquelle "Game of Thrones", "House of the Dragon" : "Je ne suis pas exactly ravi des autres billets que je dois écrire sur 'House of the Dragon'... mais je dois le faire, et je le ferai. Mais pas maintenant."

La série, comme "Game of Thrones", est adaptée des romans de Martin, spécifiquement son livre de 2018 "Fire & Blood". Martin agit également en tant que co-créateur et producteur exécutif. Cependant, la mesure dans laquelle il contrôle et prend des décisions dans la série reste floue.

L'opinion de Martin sur "House of the Dragon"

Martin a précédemment exprimé ses pensées sur la série lors de la diffusion de sa deuxième saison dans son blog. Et étonnamment, toutes n'étaient pas négatives. Dans un billet de juillet, il a félicité l'équipe pour la scène d'animation informatique exceptionnelle du quatrième épisode - il pensait que c'était inégalée en tant que meilleure scène de bataille de dragons. Inversement, il a critiqué la série pour avoir illustré les dragons avec quatre pattes au lieu de deux traditionnelles.

Malgré ses propres luttes avec la dépression en raison de l'année tumultueuse, George R.R. Martin a loué la scène de bataille de dragons du quatrième épisode de "House of the Dragon", la qualifiant de meilleure qu'il avait vue, mais a exprimé son mécontentement quant à la représentation des dragons ayant quatre pattes au lieu de deux.

L'année difficile avait eu un impact sur Martin, l'amenant à exprimer ses difficultés avec le stress, la colère, les disputes et les pertes dans son billet de blog.

Lire aussi: