L'économie japonaise se redresse, ce qui justifie d'autres hausses de taux

Le économie japonaise a connu une croissance surprise de 3,1 % en rythme annualisé au deuxième trimestre, se redressant après un fléchissement au début de l’année grâce à une forte augmentation de la consommation et renforçant le cas pour une nouvelle hausse des taux d’intérêt à court terme.

La Banque du Japon avait prévu qu’une solide reprise économique aiderait l’inflation à atteindre durablement son objectif de 2 %, et justifierait une hausse supplémentaire des taux d’intérêt après avoir augmenté ceux-ci le mois dernier dans sa poursuite de la sortie de plusieurs années de stimulation monétaire massive.

L’augmentation du produit intérieur brut (PIB) a dépassé les prévisions du marché, qui tablaient sur une hausse de 2,1 %, et a suivi une révision à la hausse de la contraction de 2,3 % enregistrée au premier trimestre, selon les données gouvernementales publiées jeudi.

Cette lecture se traduit par une hausse trimestrielle de 0,8 %, supérieure à la prévision de 0,5 % des économistes interrogés par Reuters.

« Les résultats sont globalement positifs, avec des signes de relance de la consommation privée soutenue par la croissance des salaires réels », a déclaré Kazutaka Maeda, économiste à l’Institut de recherche Meiji Yasuda.

« Cela conforte la vision de la BOJ et augure bien d’autres hausses de taux, bien que la banque centrale reste prudente car la dernière hausse des taux a entraîné une forte hausse du yen. »

La consommation privée, qui représente plus de la moitié de la production économique, a augmenté de 1,0 %, contre une prévision de 0,5 % et une première augmentation en cinq trimestres.

La consommation privée a été un point faible de l’économie, qui a chancelé au cours de l’année écoulée alors que les ménages luttent contre la hausse des coûts de la vie, en partie due aux prix d’importation plus élevés en raison du yen faible.

Le mécontentement public face à la hausse des coûts de la vie a été l’un des facteurs qui ont incité le Premier ministre japonais Fumio Kishida à annoncer sa démission pour le mois prochain.

Relance de la consommation

« Dans l’ensemble, nous nous attendons à ce que la consommation continue de se redresser », a déclaré Kengo Tanahashi, économiste chez Nomura Securities.

« En plus des réductions d’impôt à taux fixe qui commenceront en juin et des subventions sur les factures d’électricité et de gaz qui commenceront en août de cette année, les négociations salariales printanières ont été fortes cette année, et nous pensons que l’augmentation des revenus stimulera la consommation. »

Un afflux de tourisme a également contribué à stimuler les ventes de détail au Japon. Fast Retailing, propriétaire de la marque de vêtements Uniqlo, a mis en avant la force du marché domestique dans ses derniers résultats, grâce à une augmentation des ventes duty-free.

Les dépenses des touristes sont attendues à 8 billions de yens (54,74 milliards de dollars) cette année, selon le gouvernement, qui considère le tourisme comme un moteur de croissance important dans une économie longtemps freinée par une population vieillissante.

Les dépenses d’investissement, un moteur clé de la croissance tirée par la demande privée, ont augmenté de 0,9 % au deuxième trimestre, en ligne avec les prévisions du marché dans un sondage Reuters.

La demande étrangère, ou les exportations moins les importations, a freiné la croissance de 0,1 point, selon les données.

La BOJ a augmenté les taux d

