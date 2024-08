L'économie de la zone euro a connu au printemps une croissance aussi forte qu'en hiver

L'économie de la zone euro a connu une croissance aussi forte au printemps qu'en hiver. Le produit intérieur brut (PIB) a augmenté de 0.3 % au deuxième trimestre par rapport au trimestre précédent, selon une estimation définitive publiée mercredi par Eurostat. Les économistes s'attendaient à ce que cette première estimation soit confirmée.

Au début de l'année, l'économie des 20 pays de l'union monétaire a également connu une croissance de 0.3 %. Par rapport à la même période de l'année dernière, Eurostat a rapporté une augmentation de 0.6 % de la production économique pour le deuxième trimestre, confirmant ainsi l'estimation initiale.

Il y avait des différences claires dans le développement économique entre les quatre plus grandes économies de la zone euro. L'économie espagnole a connu une croissance particulièrement forte, avec une augmentation de 0.8 % du PIB. L'économie française a augmenté de 0.3 %, et celle de l'Italie de 0.2 %. Cependant, l'économie allemande a rétréci, avec une baisse de 0.1 % de son PIB.

Le ministre fédéral allemand de l'Économie, Robert Habeck, a déclaré à Berlin que la stagnation était plus sévère que prévu. Cela était dû, entre autres, à la forte dépendance de l'économie allemande vis-à-vis de la Chine, mais aussi à un manque d'investissement dans les infrastructures et à des efforts insuffisants pour attirer des immigrants qualifiés. Des stimuli d'investissement sont maintenant nécessaires, a déclaré le politique Vert, appelant à l'approbation du paquet de croissance du gouvernement fédéral par le Bundestag et le Bundesrat. Il a également prédit : "Les taux d'intérêt baisseront pendant la deuxième moitié de l'année, j'en suis très sûr."

Le taux de croissance économique de la zone euro par rapport au deuxième trimestre de l'année précédente était une augmentation de 0.6 %. Malgré cela, l'économie allemande a montré un taux contrastant, avec une baisse de 0.1 %.

Lire aussi: