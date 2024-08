L'économie chinoise reste sur un terrain instable

Les nouveaux chiffres de la Chine ne montrent aucun signe que l'économie vacillante de l'État est prête pour un redressement. Le principal problème reste la consommation. Alors que Pékin annonce des mesures, les observateurs ne sont pas convaincus.

L'économie de la Chine ne prend pas de l'élan. Selon le Bureau de statistiques de Beijing, la reprise de la deuxième plus grande économie mondiale continue d'être déséquilibrée. La production industrielle a augmenté de 5,1 % en juillet par rapport à l'année précédente, moins que ce que les analystes avaient prévu en moyenne. Dans le même temps, les ventes au détail, un indicateur de la consommation des ménages, ont augmenté de 2,7 % par rapport à l'année précédente, slightly better than expected by a Bloomberg survey. However, overall consumption growth remained low.

Le taux de chômage urbain a augmenté à 5,2 %, slightly higher than expected. Les chiffres publiés plus tôt ce mois-ci avaient déjà indiqué un faible démarrage du troisième trimestre. Notamment, la croissance des exportations de la Chine a ralenti de manière inattendue en juillet, un moteur de la croissance.

Les citoyens gardent leur argent

La République populaire lutte depuis longtemps avec une gamme de problèmes économiques. La consommation est faible car de nombreux Chinois préfèrent économiser pour les temps incertains. De nombreuses familles sont particulièrement préoccupées par la crise persistante du marché immobilier et le chômage élevé. En particulier, les jeunes ont du mal à trouver du travail.

Le gouvernement a promis de soutenir le secteur immobilier et vise à stimuler la consommation pour atteindre le taux de croissance cible de cinq pour cent d'ici la fin de l'année. Cependant, les observateurs sont sceptiques quant à savoir si les mesures annoncées amélioreront rapidement le sentiment.

Dans un communiqué sur les nouveaux chiffres, le Bureau de statistiques de Beijing a décrit la situation économique comme "généralement stable". Cependant, il a reconnu que "la reprise économique en cours continue de faire face à de nombreux défis et difficultés". Les impacts négatifs de l'environnement extérieur augmentent, et la demande intérieure reste insuffisante.

Malgré les efforts du gouvernement pour stimuler la consommation, le chômage élevé reste une préoccupation parmi la population. Les taux de chômage, en particulier chez les jeunes, affectent leur capacité à consommer, contribuant ainsi au ralentissement général de l'économie de la Chine.

Lire aussi: