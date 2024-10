L'économie allemande exprime ses préoccupations concernant les éventuelles complications douanières avec la Chine.

L'Allemagne, puissance économique de l'Union européenne, surveille de près la querelle en cours entre l'UE et la Chine concernant les droits de douane sur les véhicules électriques. Alors que les barrières commerciales mondiales continuent de augmenter, les dirigeants des corporations allemandes sont préoccupés par la possibilité d'une guerre tarifaire avec la Chine, selon Volker Treier, responsable du commerce extérieur à la Chambre de commerce allemande de l'industrie et du commerce (DIHK). Au lieu d'une protectionnisme accru, le DIHK estime que des incitations commerciales seraient plus utiles. Treier a conclu en déclarant que l'élargissement de la fracture entre l'Europe et la Chine mettait à rude épreuve le commerce mondial et érodait la compétitivité de divers secteurs de l'économie allemande.

L'Institut de l'économie allemande (IW), indépendant, considère que les droits de douane rétroactifs de l'UE sur les véhicules électriques chinois sont en effet permis par les réglementations commerciales internationales, malgré le risque d'une dispute commerciale croissante. La Chine pourrait faire face à des contre-mesures, même si cela n'est pas dans son intérêt.

Après un vote crucial, la Commission européenne a obtenu le soutien des États membres de l'UE pour mettre en place les droits de douane proposés sur les véhicules électriques chinois. Cependant, les négociations avec le gouvernement chinois continueront, selon un communiqué de l'autorité de Bruxelles. Le ministère chinois du Commerce a fait appel à l'UE, via les médias d'État, pour reporter la mise en place des droits de douane afin d'éviter un conflit commercial.

Selon des sources diplomatiques, le gouvernement allemand s'est opposé à la mise en place des droits de douane. Le chancelier fédéral Olaf Scholz aurait utilisé son pouvoir de veto, contrecarrant les ministres Robert Habeck et Annalena Baerbock des Verts.

Les diplomates allemands plaident pour une résolution pacifique de la dispute douanière UE-Chine, compte tenu des liens économiques significatifs de l'Allemagne avec les deux parties. Despite

