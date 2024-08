- L'économie allemande connaît une contraction - l'optimisme des consommateurs s'estompe

Suivant une légère contraction au printemps, l'économie allemande est en danger de replonger dans la récession. Au deuxième trimestre, le produit intérieur brut (PIB) a diminué de 0.1% par rapport au trimestre précédent, selon les données de l'Office fédéral de la statistique, confirmant une estimation précédente de juillet. Cette performance de l'Allemagne était plus faible que celle de nombreux autres pays européens. Les économistes prévoient peu d'amélioration à court terme.

Le ministre fédéral des Finances, Olaf Scholz (SPD), a commenté ces chiffres en déclarant : "Ces chiffres actuels soulignent la stagnation de l'économie allemande." Cette situation met en évidence la nécessité de la stratégie de croissance du gouvernement fédéral. La coalition du "semi-contrôle" a promis 49 initiatives pour stimuler l'économie, mais peu ont été mises en œuvre pour l'instant.

Malgré le ralentissement économique, le gouvernement allemand a rapporté une augmentation des recettes fiscales et un léger déficit réduit pour la première moitié de l'année, selon les statisticiens. Avec un ratio de déficit de 1,8%, l'Allemagne respecte confortablement les règles budgétaires de l'UE, malgré les désaccords persistants sur le budget fédéral et le frein à l'endettement.

La raison de la contraction de l'économie au deuxième trimestre comprend une réduction des investissements dans l'équipement, principalement les machines, les appareils et les véhicules. Ces investissements ont diminué de 4,1% par rapport au trimestre précédent, une baisse plus importante que les investissements dans la construction (en baisse de 2,0%).

Selon Ruth Brant, présidente de l'Office fédéral de la statistique, "après une légère augmentation au trimestre précédent, l'économie allemande a de nouveau ralenti au printemps." Au premier trimestre, le PIB avait augmenté de 0,2% par rapport au trimestre précédent. Les exportations de biens et services au printemps étaient de 0,2% inférieures à celles du premier trimestre, ayant un impact négatif sur l'industrie allemande.

La banque de développement KfW prévoit une légère reprise économique au troisième trimestre. "L'économie allemande devrait progressivement se redresser dans les trimestres à venir, mais il faudra attendre 2025 pour que la croissance annuelle soit à nouveau significativement positive", a déclaré la chef économiste Fritzi Köhler-Geib. Elle a cité les fortes augmentations des salaires réels comme un facteur majeur stimulant le pouvoir d'achat des consommateurs.

Cependant, la consommation des ménages n'a pas encore augmenté - de nombreux Allemands économisent leur argent en réponse à l'inflation. Au deuxième trimestre, la consommation privée a diminué de 0,2% par rapport au trimestre précédent, selon l'Office fédéral de la statistique. Le moral des consommateurs a également baissé en août, selon les dernières enquêtes sur le climat des consommateurs menées par les instituts GfK et NIM de Nuremberg.

Les attentes des consommateurs concernant les revenus et l'économie ont diminué, tandis que leur taux d'épargne a augmenté. "Apparemment, l'enthousiasme suscité par le championnat d'Europe de football en Allemagne n'était qu'une brève étincelle et a depuis disparu après la fin du tournoi", a déclaré Rolf Bürkl, expert en consommation de NIM.

L'Allemagne est à nouveau menacée de récession en raison de la baisse du deuxième trimestre. Si le PIB se contracte pendant deux trimestres consécutifs, les économistes parlent de récession technique. La performance de l'économie était déjà légèrement en baisse en 2023. Récemment, le moral dans l'économie allemande s'est encore détérioré : l'indice climat des affaires Ifo a baissé pour la troisième fois consécutive en août.

La Bundesbank prévoit un retard dans la reprise économique. Elle prévoit une baisse de l'activité économique, mais pas une baisse prolongée et généralisée. En juin, la Bundesbank avait prévu une croissance de 0,3% pour cette année.

Bonne nouvelle pour les finances publiques

Les finances publiques présentent un tableau plus favorable que l'économie. Le déficit de l'État allemand a légèrement diminué. Selon les calculs préliminaires de l'Office fédéral de la statistique, les dépenses ont dépassé les recettes de 38,1 milliards d'euros pour la première moitié de l'année. La fin des brakes sur les prix de l'énergie à la fin de 2023 a contribué à freiner l'augmentation des dépenses de l'État. Simultanément, les recettes fiscales de l'État ont augmenté de 3,6% par rapport à l'année précédente.

Le gouvernement fédéral avait la plus grande part du déficit de l'État, soit 24,6 milliards d'euros, mais l'écart financier y a diminué de manière significative de 17,9 milliards d'euros. Cependant, le déficit des États et des communes a augmenté sharply. La sécurité sociale a enregistré un excédent de financement de 0,2 milliard d'euros, beaucoup moins qu'en 2022 (9,6 milliards d'euros).

Mesuré par rapport au produit intérieur brut (PIB), le ratio de déficit pour la première moitié de l'année était de 1,8%. Cela est bien inférieur aux règles fiscales de l'UE selon le pacte de stabilité et de croissance (critères de Maastricht), qui spécifient que le déficit public ne doit pas dépasser 3% du PIB. Cependant, ces chiffres représentent seulement la première moitié de l'année et ne peuvent pas être extrapolés sur l'ensemble de l'année en raison des fluctuations importantes des recettes et des dépenses tout au long de l'année.

Débat sur le frein à l'endettement

Les règles de l'UE pour les déficits budgétaires et la dette publique visent à promouvoir une gestion budgétaire saine. Ces règles sont surveillées par la Commission européenne, qui a engagé des procédures contre des pays comme la France et l'Italie pour déficits excessifs.

L'Allemagne se démarque de ces pays, avec le ministre des Finances Lindner utilisant cette comparaison comme motivation pour maintenir le frein à l'endettement lors des négociations sur le budget fédéral. Il argue que si l'Allemagne violait également les règles européennes, cela encouragerait d'autres nations européennes à accumuler des niveaux de dette insoutenables.

Au lieu de la position de Lindner, les partenaires de la coalition, le SPD et les Verts, sont enclins à utiliser toutes les opportunités d'emprunt dans le budget de 2025. Ils proposent même de déclarer un état d'urgence en raison du conflit en Ukraine. Après les élections fédérales à venir, le SPD et les Verts plaident pour une réforme du frein à l'endettement.

Les "experts" considèrent la réglementation de l'endettement allemand comme excessivement stricte. Si elle se maintient, le ratio de la dette allemande par rapport au PIB pourrait diminuer excessivement dans les décennies à venir, tombant en dessous du seuil de Maastricht de 60%. L'Allemagne pourrait alors avoir accumulé excessivement des fonds qui pourraient avoir été mieux utilisés.

Le secteur financier pourrait exprimer des préoccupations quant à l'impact potentiel du ralentissement économique de l'Allemagne sur les entreprises et les investissements. En raison de la réduction des investissements dans l'équipement et de la baisse de la consommation privée, les économistes du secteur financier peuvent évaluer les risques et ajuster leurs stratégies en conséquence.

