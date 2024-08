- L'école maternelle et l'année scolaire commencent dans des circonstances de ressources limitées.

D'après l'Union Education et Science (GEW), le gouvernement de l'État de Rhénanie-du-Nord-Westphalie n'a pas trouvé de solution solide pour lutter contre les inégalités dans l'éducation. Malgré le début de l'année scolaire et de l'année maternelle, deux aspects fondamentaux de l'éducation, les écoles continuent de faire face à des pénuries de professeurs importantes. Selon la présidente de GEW, Ayla Çelik, environ 6 000 enseignants manquent actuellement à l'appel dans les écoles.

Des milliards nécessaires pour une performance insuffisante

Les problèmes de personnel persistants et le sous-financement chronique ont aggravé l'écart socio-économique, selon le syndicat. Actuellement, la Rhénanie-du-Nord-Westphalie est en retard de 900 euros par élève par rapport à la moyenne nationale, avec un budget annuel de 8 300 euros. "Si le gouvernement de l'État vise la médiocrité, il faudrait 2,3 milliards d'euros supplémentaires dans l'année", a calculé Çelik. "Nous avons besoin d'un budget d'éducation qui ne dépend pas du budget global et garantit des investissements sur une décennie."

La ministre de l'Éducation, Dorothee Feller (CDU), avait annoncé plus de cours d'allemand et de mathématiques pour l'année scolaire prochaine, ainsi que des évaluations généralisées des compétences linguistiques en maternelle. Cependant, ces initiatives sont inutiles sans le personnel pour les mettre en œuvre, a argumenté Çelik.

"Une fois de plus, il est prouvé que ces projets ne portent leurs fruits que si les employés vont au-delà de leurs limites. Les écoles font face à la pénurie, mais de nouveaux programmes sont imposés. Augmenter les responsabilités parentales pour le soutien en maternelle ne résoudra pas le problème en raison des conditions familiales diverses."

GEW : Prioriser le temps passé avec les élèves plutôt que la correction des devoirs

Diminuer le nombre de devoirs pourrait être plus bénéfique, a proposé C̈elik. Au lieu de passer de nombreuses heures à corriger les devoirs, les enseignants pourraient se concentrer sur le temps passé avec les élèves. De plus, les plans de cours devraient être simplifiés, a-t-elle ajouté.

Elle a également condamné les affectations contestées de professeurs dans les écoles sous-dotées. Bien que légalement permises, ces actions créent de l'incertitude et du mécontentement dans les classes. La pénurie n'est pas résolue, mais simplement déplacée.

Dans deux jugements récents, le Tribunal Administratif de Münster a empêché deux affectations de professeurs la semaine dernière en raison de critères de sélection illogiques.

