L'éclipse de lune est en alignement avec une probabilité accrue de calamité

Septembre s'ouvre sur un spectacle nocturne enchanteur avec une éclipse lunaire partielle. Le 18, la lune traverse la pénombre de la Terre, frôlant à peine l'ombre à son point médian aux alentours de 4h44, couvrant seulement 9% du diamètre apparent de la lune. La région nord-ouest de la lune apparaîtira en une teinte sombre, rougeâtre. La lune entre dans l'ombre à 4h12 et en sort à 5h17.

Simultanément, le même jour, la lune atteint son point d'approche le plus proche, appelé périgée, situé à 357 286 kilomètres. Cette alignement pourrait causer des marées printanières puissantes le long des côtes et potentiellement provoquer des séismes et des éruptions volcaniques. La nouvelle lune a lieu le 3 septembre à 3h56, tandis que l'apogée est atteint le 5, avec la lune située à 406 211 kilomètres de distance.

L'apparition du soir de Vénus

Vénus commence son apparition du soir, bien qu'encore peu visible, se couchant environ dix minutes avant 21h. Le 5, la lune croissante rejoint sa compagnie.

La planète rouge, Mars, devient un objet distinctif dans le ciel nocturne tardif. Le 5, elle migre de Taureau à Gemeaux. Jupiter, également dans Taureau, modifie son apparition pour plus tard dans la soirée. Le 1er, il se lève un quart d'heure après minuit, tandis que le 30, il se lève à 22h. Comme Vénus se couche avant son apparition, Jupiter est la planète la plus brillante dans le ciel nocturne. La nuit du 23/24, la lune décroissante passe au nord de Jupiter.

La découverte de Neptune

Saturne est en opposition le 8, se levant au coucher du soleil, atteignant son point le plus haut autour de minuit, et se couchant de nouveau le matin. À l'opposition, il est à 1 294 millions de kilomètres de distance, et sa lumière met une heure et douze minutes pour atteindre la Terre.

Le 21, Neptune, la planète la plus éloignée de notre système solaire, est également en opposition. Elle est visible toute la nuit en raison de sa position opposée au soleil. En raison de sa distance, elle ne peut être observée que sous la forme d'une petite tache bleue à travers un télescope ou des jumelles.

Sa présence a été prédite par des anomalies dans l'orbite d'Uranus. Elle a été découverte le 23 septembre 1846 par Johann Gottfried Galle et Heinrich D'Arrest à l'observatoire de Berlin près de son emplacement prévu. Elle se trouve 30 fois plus loin du soleil que la Terre et met 165 ans pour orbiter autour du soleil une fois. Avec un diamètre de 49 000 kilomètres, c'est la quatrième planète la plus grande de notre système solaire. À cette opposition, elle est à 4 322 millions de kilomètres de distance, une distance que la lumière parcourt en quatre heures.

La visibilité matinale de Mercure

Mercure offre une visibilité matinale favorable pendant le premier tiers du mois. Il est le plus facilement repérable du 6 au 11 septembre, juste au-dessus de l'horizon est avant l'aube.

Le caractère estival du ciel étoilé du soir persiste. L'Arcturus orange vif se trouve dans l'ouest lointain. Le Triangle d'été de Vega, Deneb et Altair a légèrement glissé vers l'ouest. Près de Vega, l'étoile principale de la Lyre, dans des conditions d'observation excellentes, on peut repérer un petit losange d'étoiles. L'étoile du coin sud-ouest, celle située sur le coin inférieur droit de notre perspective, a été nommée Sheliak par les Arabes, signifiant harpe. Elle est bien connue sous sa désignation de catalogue Beta Lyrae.

Cette étoile présente une brève émission de lumière tous les 13 jours, pendant laquelle elle brille deux fois et demie moins brillamment qu'à l'habitude. Cette variation périodique de la lumière a été découverte en 1784 par le jeune amateur astronome John Goodricke de York, en Angleterre. Pour cela et d'autres découvertes fondamentales, il a reçu la prestigieuse médaille Copley de la Royal Society britannique en avril 1786.

Le Carré de Pégase est clairement visible dans le sud-est. Il est également connu sous le nom de Carré d'automne, car Pégase est la constellation principale de l'automne. Le Carré d'automne représente seulement une fraction de Pégase, dont la forme est beaucoup plus étendue. Pégase est une créature mythique, un cheval ailé qui inspire les poètes à des envolées imaginatives. Après que le héros Persée ait décapité la monstrueuse Gorgone Méduse, le cheval ailé Pégase vola dans les airs et atterrit sur Héliocon. Ses sabots frappant le sol firent jaillir la source Hypocrène. Quiconque boit à cette source gagne des ailes pour son imagination.

La Grande Ourse est profondément ancrée dans le nord-ouest, tandis que Cassiopée se lève dans le nord-est. Près de l'horizon ouest, Arcturus, connu sous le nom de Gardien de l'Ourse, brille. Il guide la Grande Ourse autour de l'Étoile polaire. Arcturus est l'étoile principale de la constellation du Bouvier. Le nom grec signifie berger d'oxen. À côté de la constellation du Bouvier, on peut distinguer un demi-cercle d'étoiles. Elles marquent la constellation de la Couronne boréale. À l'intérieur d'elle se trouvent deux étoiles variables éruptives, à savoir R CrB et T CrB. On suspecte que T Coronae Borealis (T CrB) pourrait connaître une brillante éruption cette année qui peut être vue à l'œil nu, bien que cela ne soit pas certain.

L'équinoxe d'automne le 22 septembre

Le soleil quitte le territoire céleste du Lion pendant l'après-midi du 16 septembre. Il se déplace ensuite dans le territoire de la Vierge. L'équinoxe d'automne a lieu précisément à 14h44 le 22 septembre, un moment où le soleil traverse l'équateur céleste et se déplace dans l'hémisphère sud de la sphère céleste.

Ce point où le soleil se couche rencontre l'équateur céleste est également appelé le point de la Balance. Cela marque le début du signe du zodiaque de la Balance. Ce point de la Balance ou de l'automne se trouve dans la constellation de la Vierge.

L'alignement astrologique à cette période est important, car le soleil entre dans la Balance au point de la Balance, marquant le début du signe astrologique de la Balance. Le même jour que l'éclipse lunaire, la lune est également à son approche la plus proche, connue sous le nom de périgée.

