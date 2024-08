- L'échange d'Olmo est parfait. 500 millions de clauses de sortie.

Hansi Flick obtient enfin son joueur souhaité. Le transfert de champion d'Europe de football et cauchemar de l'Allemagne Dani Olmo de RB Leipzig à FC Barcelona est enfin finalisé après des semaines de cour et de négociation. Les deux clubs, l'ancien et le nouveau, ont confirmé cela presque simultanément. Olmo a signé un contrat jusqu'en juin 2030 avec une clause de libération de 500 millions d'euros, comme l'a annoncé Barcelona.

RB perd son magicien

"Dani Olmo quitte RB Leipzig après quatre ans et demi et rejoint FC Barcelona en Liga espagnole. 'El Mago' va maintenant ensorceler le quintuple vainqueur de la Ligue des champions et le champion d'Espagne à 27 reprises", a écrit RB Leipzig sur la plateforme X.

Olmo lui-même a été le premier à parler dans l'annonce bien orchestrée et à dire au revoir aux Leipzigois via Instagram : "Merci d'avoir fait partie du voyage @rbleipzig. Je vous porterai toujours dans mon cœur."

"Un jeune club, un jeune joueur... nous avons grandi ensemble, nous avons remporté les premiers titres et nous avons écrit l'histoire ensemble", a poursuivi Olmo : "Les deux coupes et la Supercoupe ne sont que quelques-uns des nombreux moments que je garderai toujours en mémoire." Depuis l'Euro, où Olmo était l'un des joueurs les plus notables de l'équipe espagnole gagnante et a marqué le but vainqueur en quart de finale contre l'Allemagne, son départ était imminent.

Casse-tête dans les négociations en début de semaine

Selon les médias, le montant du transfert serait de 55 millions d'euros. Sept millions d'euros supplémentaires sont reportedly dus aux Catalans. Le contrat d'Olmo avec le club de Bundesliga, où il joue depuis janvier 2020, aurait été valable jusqu'en juin 2027.

Un accord sur un transfert jusqu'à la fin d'un délai de mi-juillet avec un prix de transfert fixe de 60 millions d'euros n'a pas pu être trouvé entre les personnes responsables de FC Barcelona et de RB Leipzig. Le lundi, Olmo est arrivé à Leipzig avec son agent, tout comme le directeur sportif de Barcelona Deco. Le mercredi, ils ont atterri à Barcelona, et le même jour, le professionnel souvent blessé aurait reportedly réussi l'examen médical à Leipzig. Le vendredi, il est arrivé sur les lieux du club pour signer le contrat.

Olmo est considéré comme un joueur souhaité par Flick, qui entraîne FC Barcelona depuis cet été en tant que successeur de Xavi, ainsi que par Deco. À Barcelona, Olmo jouera aux côtés de ses collègues champions d'Europe Lamine Yamal, Ferran Torres et Pedri.

Le départ de Dani Olmo de RB Leipzig à FC Barcelona a été officiellement confirmé vendredi, alors que le Magicien a signé un contrat à long terme jusqu'en juin 2030 avec une clause de libération massive de 500 millions d'euros.

Avec Dani Olmo qui rejoint maintenant les champions d'Europe Barcelona, Hansi Flick aura un renfort de choix dans son effectif, avec des joueurs comme Lamine Yamal, Ferran Torres et Pedri.

Lire aussi: