L'écart salarial entre l'Est et l'Ouest se réduit

Productivité, Taux d'emploi, Niveaux de Salaire - De nombreux Aspects ont amélioré dans l'Est de l'Allemagne au fil des ans, mais il y a encore du pain sur la planche par rapport au reste du pays. Ce fossé persiste, entraînant un sentiment d'infériorité, comme le montre une étude de la Fondation Bertelsmann.

Sur le marché du travail, l'Est de l'Allemagne a rattrapé son retard de manière significative ces dernières années. Cependant, en ce qui concerne les niveaux de salaire et de productivité, l'Ouest conserve encore un avantage. Selon un papier présenté par la Fondation Bertelsmann à Gütersloh, il n'est donc pas surprenant que plus d'Allemands de l'Est que de l'Ouest se sentent désavantagés en termes de niveau de vie. Cependant, les conditions pour les femmes sont meilleures dans les États de l'Est que dans l'Ouest.

Le salaire moyen dans l'Est est de 3157 euros, comparer à 3752 euros dans l'Ouest. Si l'écart s'est rétréci au fil des décennies, il était encore de 26 pour cent après la réunification dans les années 1990. Aujourd'hui, les gens dans les États de l'Est gagnent 15,9 pour cent de moins pour leur travail que dans l'Ouest.

Les auteurs du papier de la Fondation Bertelsmann attribuent cela aux niveaux de productivité différents. Si l'écart s'est rétréci dans la construction, le commerce et les services, l'Est est encore à seulement 76 pour cent du niveau de l'Ouest dans la manufacture, 35 ans après la réunification.

Des écarts de salaires plus petits

Pour traiter cette question, les auteurs appellent à l'implantation d'entreprises importantes. L'implantation d'entreprises de grande envergure comme le fabricant de puces taïwanais TSMC et l'entreprise américaine Intel "rend l'Est plus attractif", expliquent les chercheurs. Ces entreprises ne rendent pas seulement l'économie plus productive, mais elles offrent également "des emplois bien rémunérés dans des professions orientées vers l'avenir".

"L'Est, en revanche, a des avantages clairs en matière de conditions d'emploi pour les femmes", disent les auteurs de l'étude. L'écart de rémunération entre les sexes est beaucoup plus petit dans les États de l'Est que dans les États de l'Ouest. En 2023, le salaire horaire moyen d'une femme en Allemagne de l'Ouest était de 19 pour cent inférieur à celui d'un homme, comparé à seulement 7 pour cent en Allemagne de l'Est.

L'étude attribue cela à une meilleure garde d'enfants dans les États de l'Est, où 50 pour cent des enfants de moins de trois ans sont pris en charge, comparé à 30 pour cent à l'Ouest. "Le résultat est que les mères dans les anciens États peuvent mieux réaliser leurs heures de travail souhaitées. Ainsi, 67 pour cent des femmes à l'Est travaillent à temps plein, comparé à seulement 52 pour cent à l'Ouest", dit la fondation.

La garde d'enfants : un avantage de l'Est de l'Allemagne

Les chiffres pour le marché du travail à l'Est et à l'Ouest sont presque égaux ou convergent presque. Le taux d'emploi à l'Est est de 76,7 pour cent, comparé à 77,3 pour cent à l'Ouest. Le taux de chômage à l'Est est actuellement de 7,2 pour cent, en baisse par rapport aux presque 19 pour cent des années après les années 2000. Le taux de chômage actuel à l'Ouest est de 5,3 pour cent, toujours plus bas qu'à l'Est. La part de chômeurs de longue date est la même dans l'Est et l'Ouest, à 34 pour cent.

Le haut taux de chômage et l'exode des jeunes après la révolution de 1989 ont laissé des traces profondes dans la conscience collective, selon la Fondation Bertelsmann. "Les effets se font toujours sentir aujourd'hui, car l'infrastructure publique dans les régions rurales continue de se détériorer et de nombreux anciens chômeurs font maintenant face à la pauvreté dans

