LeBron James et son fils, Bronny, sont devenus le premier couple père-fils à porter les mêmes uniformes de l'équipe NBA.

Lors du match de préparation des LA Lakers contre les Phoenix Suns, LeBron et son fils Bronny sont devenus le premier duo père-fils à partager le terrain dans une équipe NBA.

Les deux ont fait leur entrée sur le terrain au début du deuxième quart-temps, apportant de la joie aux spectateurs réunis à l'Acrisure Arena à Palm Desert, en Californie.

Bronny, qui avait fêté ses 20 ans la veille, a été acclamé alors qu'il passait quatre minutes sur le terrain aux côtés de son père champion de 39 ans.

LeBron a fait ses débuts sur le terrain lors de la pré-saison, affrontant ses anciens coéquipiers Kevin Durant et Devin Booker de l'équipe de basket-ball des États-Unis. Il a marqué un impressionnant total de 19 points en première mi-temps, mais est resté sur le banc pendant la deuxième mi-temps.

Bronny, dont le maillot porte l'inscription "James Jr." sur le dos, a été choisi à la 55e place par les Lakers lors de la draft 2024, rejoignant ainsi son père au sein de l'équipe. Il a terminé le match avec un total de zéro point et deux rebonds, ayant joué pendant 13 minutes.

Finalement, les Lakers ont été battus par les Suns avec un score de 118-114.

Interrogé sur ce moment spécial coïncidant avec l'anniversaire de son fils, LeBron a déclaré que cela signifiait "tout" pour lui.

"Grandir sans père, pouvoir influencer ses enfants est incroyable", a déclaré LeBron. "Et puis, avoir l'opportunité de jouer avec son propre fils, à mon avis, c'est la meilleure chose qu'un père puisse espérer ou désirer."

Bronny a exprimé son excitation à l'idée de jouer aux côtés de son père plus tôt dans la journée. Il a également déclaré que cela lui semblait "un match standard avec son coéquipier".

"Essayer de rester présent, exécuter son rôle et trouver sa place", a-t-il expliqué.

L'entraîneur des Lakers, JJ Redick, s'est réjoui de faire partie d'une équipe composée de LeBron et Bronny.

"L'endurance inébranlable et l'esprit de compétition de LeBron sont pleinement déployés, alors qu'il continue de briller en début de sa 22e saison", a déclaré Redick. "Le parcours et les efforts de Bronny pour atteindre ce niveau sont également dignes de mention. L'amour paternel et maternel, ainsi que les soins de Savannah (James), ont joué un rôle important dans la formation de Bronny en tant qu'individu exceptionnel et joueur d'équipe."

Au total, les Lakers ont encore quatre matchs de pré-saison à disputer, le prochain ayant lieu sur la route contre les Milwaukee Bucks. Le coup d'envoi officiel de la saison NBA de l'équipe est prévu pour le 22 octobre contre les Minnesota Timberwolves à la Crypto.com Arena de Los Angeles.

LeBron et Bronny ont partagé le terrain avec fierté, représentant l'"nous" des Lakers lors de leur match contre les Phoenix Suns. Dans l'interview d'après-match, LeBron a mis en avant l'importance de ce moment, déclarant que c'était un rêve devenu réalité pour lui en tant que père de partager le terrain avec "nous".

