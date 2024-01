LeBron James déclare que Kyrie Irving a "causé du tort à beaucoup de gens".

Irving a manqué le premier de plusieurs matchs des Brooklyn Nets vendredi après avoir été suspendu pour des commentaires concernant son tweet faisant le lien avec un documentaire antisémite.

S'adressant aux journalistes lors de la conférence de presse d'après-match, après la défaite des Lakers contre les Utah Jazz vendredi, James a déclaré : "Je crois que ce qu'a fait Kyrie a causé du tort à beaucoup de gens : "Je crois que ce que Kyrie a fait a causé du tort à beaucoup de gens. Il s'est excusé depuis, au cours des dernières semaines - aujourd'hui, ou était-ce hier - il s'est excusé. Mais il a causé du tort.

"Peu importe la couleur de votre peau, votre taille, votre position - si vous encouragez ou sollicitez, ou dites des choses nuisibles à une communauté qui fait du mal aux gens, alors je ne respecte pas cela. Je ne l'approuve pas".

Les Nets ont suspendu Irving jeudi, après qu'il a d'abord confirmé sa décision de partager le contenu sur son compte Twitter. Le meneur de jeu vedette a présenté des excuses quelques heures plus tard sur son compte Instagram vérifié, dans lequel il a déclaré qu'il assumait pleinement la responsabilité de son acte.

"À toutes les familles et communautés juives qui sont blessées et affectées par mon post, je suis profondément désolé de vous avoir causé de la peine, et je m'excuse", a écrit Irving. "J'ai d'abord réagi sous le coup de l'émotion après avoir été injustement qualifié d'antisémite, au lieu de me concentrer sur le processus de guérison de mes frères et sœurs juifs qui ont été blessés par les remarques haineuses faites dans le documentaire.

"Je n'avais pas l'intention de manquer de respect à l'histoire culturelle juive concernant l'Holocauste ou de perpétuer la haine. Je tire les leçons de cet événement malheureux et j'espère que nous pourrons tous nous comprendre", a poursuivi M. Irving.

Vendredi, les critiques à l'encontre de M. Irving se sont multipliées et Nike a suspendu ses relations avec la star de la NBA.

"Chez Nike, nous pensons qu'il n'y a pas de place pour les discours de haine et nous condamnons toute forme d'antisémitisme", a déclaré Nike dans un communiqué transmis à CNN. "C'est pourquoi nous avons pris la décision de suspendre notre relation avec Kyrie Irving avec effet immédiat et de ne plus lancer la Kyrie 8. Nous sommes profondément attristés et déçus par la situation et son impact sur tout le monde."

La décision de l'entreprise intervient après que Kyrie Irving a défendu sa décision de partager un lien vers le film de 2018 "Hebrews to Negroes : Wake Up Black America" la semaine dernière. Le film, basé sur le livre du même nom de Ronald Dalton, a été critiqué par les groupes de défense des droits civiques pour son antisémitisme.

Des journalistes ont demandé à M. Irving, jeudi dernier, avant qu'il ne présente ses excuses, s'il avait des convictions antisémites ou s'il était désolé. Il avait alors répondu qu'il respectait "tous les milieux" et qu'il n'avait pas l'intention de faire du mal.

Les Nets se sont ensuite déclarés "consternés" lorsque le joueur "a refusé de dire sans équivoque qu'il n'avait pas de convictions antisémites, ni de reconnaître les propos haineux contenus dans le film", lors d'une séance avec les médias.

"Un tel refus de désavouer l'antisémitisme alors que l'occasion lui en a été clairement donnée est profondément troublant, va à l'encontre des valeurs de notre organisation et constitue une conduite préjudiciable à l'équipe", ont déclaré les Nets dans leur communiqué avant qu'Irving ne présente ses excuses.

L'équipe a également déclaré avoir tenté à plusieurs reprises d'aider Irving à "comprendre le mal et le danger de ses paroles et de ses actions".

La suspension sans solde d'Irving signifie qu'il n'a pas participé au match de vendredi contre les Washington Wizards. La suspension durera au moins quatre matchs supplémentaires et Irving devra également satisfaire à "une série de mesures correctives objectives qui répondent à l'impact néfaste de sa conduite", ont déclaré les Nets.

Interrogé vendredi sur la possibilité de libérer Irving, le directeur général des Nets, Sean Marks, a répondu : "Non, pas à ce moment précis".

"Il va y avoir des mesures correctives qui ont été mises en place pour qu'il cherche à se faire conseiller (...) pour faire face à certains leaders anti-haine et juifs au sein de notre communauté", a dit Marks en parlant aux journalistes avant le match entre les Nets et les Wizards.

"Il va devoir s'asseoir avec eux, il va devoir s'asseoir avec l'organisation après cela, et nous allons évaluer et voir si c'est la bonne occasion de le ramener", a ajouté Marks.

Kevin Durant, le coéquipier d'Irving aux Nets, a qualifié les événements de cette semaine d'"inutiles" et a estimé que l'équipe aurait pu "garder le silence" sur les commentaires d'Irving.

"Je ne suis pas là pour juger qui que ce soit ou pour dénigrer qui que ce soit... Je n'ai pas aimé ce qui s'est passé. J'ai l'impression que tout cela n'était pas nécessaire", a déclaré Durant au sujet de la suspension infligée à Irving par l'équipe lors de la disponibilité d'avant-match des Nets, vendredi. "Je pense que nous aurions pu continuer à jouer au basket et rester tranquilles en tant qu'organisation. Je n'aime rien de tout cela".

A la question de savoir s'il pensait que la suspension était injuste, Durant a répondu : "Je crois et je fais confiance à l'organisation pour faire ce qui est juste".

Peu après son point de presse, Durant a tweeté: "Je veux juste clarifier les déclarations que j'ai faites à l'entraînement, je vois que certaines personnes sont confuses... Je ne tolère pas les discours de haine ou l'antisémitisme, je cherche toujours à répandre l'amour".

"Notre jeu unit les gens et je veux m'assurer que cela reste au premier plan", a-t-il ajouté.

Des excuses après une réaction rapide

Les remarques d'Irving lors de la séance de presse avec les journalistes jeudi ont fait monter la controverse d'un cran.

Lorsqu'on lui a demandé s'il s'excusait, il a répondu : "Je ne voulais pas faire de mal. Ce n'est pas moi qui ai réalisé le documentaire".

Interrogé pour savoir s'il était surpris par la réaction, Irving a répondu : "J'assume mon entière responsabilité, je le répète, pour avoir posté sur mon Instagram ou mon Twitter quelque chose qui contenait peut-être des faussetés malheureuses", a répondu Irving.

À la question de savoir s'il avait des convictions antisémites, Irving a répondu : "Je respecte tous les milieux. J'embrasse tous les horizons de la vie. C'est là où je me situe".

Pressé de répondre par oui ou par non à la question de savoir s'il avait des convictions antisémites, Irving a répondu : "Je ne peux pas être antisémite : "Je ne peux pas être antisémite si je sais d'où je viens".

Lorsque Jonathan Greenblatt, directeur général de l'Anti-Defamation League, a appris la réponse de la star de la NBA à cette question, il a souligné qu'Irving avait "beaucoup de travail à faire".

"La réponse à la question 'Avez-vous des convictions antisémites' est toujours 'NON' sans équivoque. Nous avons pris @KyrieIrving au mot quand il a dit qu'il prenait ses responsabilités, mais aujourd'hui il n'a pas tenu sa promesse", a écrit Greenblatt.

Après la suspension d'Irving jeudi, l'ADL a refusé d'accepter un don de 500 000 dollars que Irving et les Nets avaient annoncé précédemment. La décision de l'ADL de refuser le don a été prise avant que M. Irving ne présente ses excuses jeudi en fin de journée.

Les commentaires de la star ont également suscité des reproches de la part du commissaire de la NBA, Adam Silver, qui s'est dit "déçu" par M. Irving.

"Kyrie Irving a pris la décision imprudente de poster un lien vers un film contenant des propos antisémites profondément offensants", a déclaré M. Silver dans un communiqué avant que M. Irving ne présente ses excuses.

Cette controverse survient alors que l'antisémitisme est en hausse aux États-Unis depuis quelques années. Selon l' ADL, au moins 2 717 incidents antisémites ont été signalés aux États-Unis en 2021, soit une augmentation par rapport aux 942 incidents signalés en 2015.

Ces dernières années, Irving a fait l'objet de controverses qui ont affecté son temps de jeu. La saison dernière, Irving n'a pas participé à de nombreux matchs à domicile de Brooklyn parce qu'il n'était pas vacciné contre le Covid-19, ce qui l'empêchait de jouer dans des stades couverts en raison d'une obligation de vaccination sur le lieu de travail imposée par la ville de New York. La règle a été levée par la suite et Irving est revenu au Barclays Center en mars.

Source: edition.cnn.com