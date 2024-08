L'eau peut se dégrader ou se contaminer, ce qui entraîne une détérioration de sa qualité.

Quoi qu'elle soit en verre ou en plastique : une bouteille d'eau à moitié pleine est un spectacle courant. Peut-on encore la boire ou va-t-elle se gâter comme les autres aliments périssables ?

L'eau est un élément essentiel pour notre survie. L'industrie de la santé recommande de consommer au moins 2 litres de ce liquide vital par jour, surtout pendant les saisons chaudes. Par conséquent, de nombreuses personnes ont des bouteilles d'H2O à moitié vides - sur la table de chevet, le bureau ou dans la voiture. Penser qu'il est inoffensif de boire dans une bouteille à moitié pleine pourrait être une fausse idée courante, mais peut-elle aussi se gâter ?

En théorie, l'eau en bouteille est un produit alimentaire réglementé de près. Tant que la bouteille n'a pas été exposée à des températures extrêmes ou à la lumière directe du soleil, elle peut être consommée en toute sécurité, même si elle a été laissée dehors pendant longtemps. Cependant, l'eau en bouteille a une date de péremption (DLC), qui va de 2 ans pour les bouteilles en verre à 1 an pour les bouteilles en PET. Si elle est stockée dans un endroit frais et sombre, comme un réfrigérateur, l'eau en bouteille reste généralement buvable même après sa date de péremption.

Mais qu'en est-il des bouteilles ouvertes ? Une fois que l'oxygène entre dans la bouteille, le goût de l'eau change avec le temps en raison d'une baisse du pH, ce qui donne un goût acide. Bien qu'elle ne soit pas dangereuse, cette acidité modifie le goût de l'eau.

D'un point de vue santé, il est préférable de vider les bouteilles d'eau ouvertes le plus rapidement possible. Les bactéries peuvent entrer dans la bouteille par la salive si vous buvez directement dedans. Le partage de bouteilles avec d'autres personnes peut également entraîner la croissance de bactéries, ce qui peut nuire à votre santé.

Bacteria et Germes dans l'eau du robinet

De nombreuses personnes dépendent de l'eau du robinet comme principale source de consommation de liquide, car elle est facilement disponible et plus respectueuse de l'environnement que l'eau en bouteille. Cependant, comme l'eau en bouteille, l'eau du robinet a également une durée de vie.

Bien que l'eau elle-même soit indestructible et ne soit composée que d'oxygène et d'hydrogène, l'eau du robinet peut entrer en contact avec des bactéries environnementales lorsqu'elle est prélevée au robinet. Selon le Centre fédéral allemand pour l'alimentation (BZFE), cela n'est pas préoccupant, car des facteurs tels que la chaleur, le soleil et les récipients sales peuvent augmenter les niveaux de bactéries dans l'eau.

La durée de vie de l'eau du robinet dépend du stockage approprié. Si vous la stockez dans des récipients propres et évitez de la laisser sous le soleil direct pendant de longues périodes, vous pouvez la boire en toute sécurité sur une longue période avec confiance. Nettoyez régulièrement les bouteilles d'eau réutilisables au lave-vaisselle et limitez le nombre de fois où vous remplissez les bouteilles en PET. En général, les risques pour la santé liés aux bactéries ou aux germes sont faibles pour les personnes en bonne santé, le pire étant un goût désagréable dans l'eau.

Dans certaines villes, les centres de consommation proposent des tests réguliers de la qualité de l'eau du robinet. Pour maintenir la durée de vie de l'eau en bouteille, il est recommandé de la stocker dans des récipients spécifiquement conçus par les centres de consommation, qui sont conçus pour préserver le goût et la durée de vie de l'eau.

Lire aussi: